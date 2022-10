Uvod druhé části však přinesl jiný hokej a hlavně branky. Do vedení šli ve 22. minutě Vlci, když úspěšným střelcem byl Maďar. O necelých šest minut později bylo na straně Vlků ještě veseleji. Na 2 : 0 zvyšoval v přesilové hře Had. Cheb však dokázal o minutu později Nekvindou snížit. A když měl o půl minuty později výhodu přesilovky – vyloučen byl Kačírek, vyrovnal po přesné ráně Strýčka. Brankostroj byl rozjetý. Vzápětí se totiž situace opakovala - tentokrát byl vyloučen hráč Chebu a Patrik Maďar poslal jablonecké do vedení.

A když o chvíli později Plíhal zvýšil na 4 : 2 pro Vlky, zdálo se být rozhodnuto. Pouze zdálo! Ještě do konce druhé třetiny se hostům podařilo snížit na rozdíl jedné branky Rozhonem. Druhá třetina přinesla hokej s množstvím branek, který se divákům líbil. A drama pokračovalo i ve třetí. Nejprve domácí Dušek zvýšil na 5 : 3 a neděje Vlků vzrostly. Jenže Cheb byl silným soupeřem. Nejprve Fečo snížil a čtyři minuty před koncem Šikut vyrovnal! Protože se již do konce žádnému z týmů skórovat nepodařilo, dospěl zápas do prodloužení.

Ale ani v něm rozhodující branka nepadla a na řadu přišly samostatné nájezdy. V nich žádný z domácích borců proti brankáři hostí neuspěl, zatím co hostující Krutina ve čtvrté serii skóroval a zajistil tak Chebu vítězství.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Dneska nám jednoznačně chybělo štěstí. My jsme soupeři několikrát odskočili, ale jemu se vždycky podařilo, někdy i šťastnými góly, srovnat. Když jsme dostali gól ve třetí třetině, tak pak už se nám nepodařilo vyrovnat. V prodloužení gól nepadl ani na jedné straně. A v nájezdech, když nedáme gól, tak to nestačí. Je to pro nás nepříjemné, potřebovali bychom body. Za ten jeden jsme samozřejmě rádi, ale je to málo. Tak nás čeká Hronov ve středu 19. října od 18 hodin doma. Je to další důležité utkání, soupeř, který hraje v podobných patrech tabulky, jako my. Budeme bojovat o vítězství a body."

HC Vlci Jablonec - HC Stadion Cheb 5 : 6 po samostatných nájezdech (0 : 2)

(0 : 0, 4 : 3, 1 : 2 - 0 : 0)

Branky a nahrávky: 22. Maďar (Abraham, Folda), 28. Had (Strnad, Dušek), 30. Maďar, 32. Plíhal (Abraham), 44. Dušek (Strnad, Kačírek) – 29. Nekvinda (Jachanov, Šikut), 30. Strýček (Čejka, Šťastný), 38. Rozhon (Vašíček, Konášek), 46. Fečo (Jachanov, Trapl), 56. Šikut (Čejka, Leština), rozh. náj. Krutina

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Beran) – Abraham, Filip, Koutecký, Had, Pavlů (A) – Brokeš, Jursa, Kačírek – Maďar, Plíhal (C), Švík – Dušek (A), Kapička, Folda – Strnad, Bouřil Trenér: Jan ŠuráňHC Stadion Cheb: Kašpar (Tichon) – Šikut, Kořán, Stejskal, Jachanov, Strýček (C), Pohanka – Troška, Fečo, Nekvinda (A) – Konášek, Trapl, Šťastný – Rozhon, Parshakov, Krutina – Čejka (A), Vašíček Trenér: Petr Nekvinda

Rozhodčí: Bernat – Kettner, Brož