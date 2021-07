Zimní stadion v Jablonci se chystá na začátek nové sezóny 2021/22. V současné době jsou dokončené drobné opravy technologií.

Vedoucí strojník zimního stadionu Jan Brindzák uvedl: „Betonová plocha je na sezónu připravená. Hřiště je nalajnované podle nových standardů. V rámci našich možností jsme opravili všechno, co šlo, například sprchy, koupelny, část šaten a další dílčí opravy. Je připravené i zázemí pro hráče, jak pro mládež, tak pro dospělé. Do dvacátého července už zbývá dokončit opravu rolby. Pak můžeme prohlásit, že v rámci našich možností je zimní stadion na sezonu připraven. Zimní stadion v Jablonci nad Nisou má řadu „bolavých míst“. Ta největší jsou stav a stáří betonové plochy a roleb, tedy strojů na úpravu ledové plochy.

Ke stavu roleb Jan Brindzák upřesnil: „Na stadionu jsme měli dvě stejné rolby s rokem výroby 1986, které jsme v březnu rozebrali a nyní z těchto dvou roleb stavíme jednu. Většina dílů určených na opravu a renovaci je už převážně zakázkově vyrobená a nalakovaná. Celkovou kompletizaci bychom měli dokončit do 20. července, aby rolba byla funkční. O případné opravě druhé rolby budeme jednat s městem, které je majitelem zimního stadionu. Ta kompletní není a vyrobit by se muselo daleko více nových dílů. Výrobce ukončil výrobu náhradních dílů na tento typ stroje v roce 2000. Řešíme, jestli je z ekonomického hlediska vhodné druhou rolbu opravovat nebo koupit jinou“.

Zánovních roleb na trhu v současné době příliš v nabídce není. V celé Evropě, jak uvedl šéf strojníků, jich je takových na prodej asi dvacet a v Čechách dvě, přičemž stav nabízených strojů je jen o něco málo lepší než roleb, které už na stadionu mají. Nejlepší by byl nákup nové rolby. v současné době jsou v nabídce výrobců těchto zařízení především rolby elektrické. Pokud by se město rozhodlo k nákupu rolby na elektrický pohon, pak by bylo nutné vyřešit i nabíjení rolby. Vhodná nabíječka potřebuje pětadvacetikilowatovou přípojku nebo dostatečně velké bateriové pole, obdobně jako u nabíječek pro elektromobily. V současné době je na stadionu elektrická přípojka dostačující pouze na to, aby utáhla stávající používané technologie, tj. technologii chlazení, šatny a osvětlení ledu apod.

Ceny nových elektrických roleb se pohybují od tří a půl milionu korun za rolbu nejnižší kategorie, s nejmenším výkonem až po sedm až osm milionů korun za profesionální rolbu. Uvedená cena je bez nabíječky, bez příslušenství a bez případných stavebních úprav. Vedle rolby dělá majiteli, kterým je město Jablonec nad Nisou a provozovateli zimního stadionu, tím je Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. vrásky na čele také nekvalitní betonová hrací plocha. „V rámci okresních měst máme asi nejstarší betonovou hrací plochu na zimním stadionu v Evropě, která letos oslavila své 47. narozeniny. Na jiných zimních stadionech dělají přibližně po dvaceti letech generální opravu. Naše není izolovaná. Povrch není vhodný pro dnešní provoz, je na mnoha místech popraskaný. A s tím souvisí další velký problém, a to sekundární okruh chlazení, jednoduše řečeno trubky (rozvod chladiva) v betonové ploše. Sekundární okruh dnes nedosahuje požadovaných provozních tlaků pro provoz chladících zařízení a dochází k velkým ztrátám.

Provozovatel se snažil se všemi nedostatky podrobně seznámit. Přizval odborníky, kteří aktuální stav především betonové plochy vyhodnotili a navrhli řešení, zda ji lze nebo nelze opravit. A verdikt byl jasný. Oprava není možná vzhledem ke stáří vedení sekundárního okruhu a také způsobu provedení plochy, která se zrodila v roce 1974 v tzv. Akci „Z“. K řešení odborníků dodal jednatel Sportu s.r.o. Jan Ullmann: „Rada města již přijala v červnu záměrové usnesení, které v co nejkratší době umožní projektové práce a následnou opravu této plochy. Město se bude snažit získat na tuto opravu finance z dostupných dotačních programů. K problematice zimního stadionu v Jablonci bude potřeba přistoupit komplexně, protože vyřešení jen jednoho z problémů (i když toho nejpalčivějšího), které se stadionem souvisí, znamená, že jsme udělali jen malý krůček z mnoha kroků, které budou potřeba udělat, aby byl zimní stadion v kondici, kterou si malí hokejisté v Jablonci zaslouží. Další závady na zimním stadionu jsou tyto: stropní konstrukce a plášť střechy rychle bez klimatizace chátrá, chybějící klimatizace (vzduchotechnika) v šatnách, na konci své životnosti jsou rozvody topení, teplé a studené vody a další. Pokud bychom měli všechny tyto závady odstranit, hovoříme už o generální rekonstrukci zimního stadionu. V současné době a i vzhledem k finančním možnostem města budeme separátně řešit pouze hrací plochu, tím ochráníme technologii chlazení, která bude pracovat v normálním režimu. Teď potřebujeme osm až deset dnů k tomu, abychom připravili provozuschopný led. Při kvalitní ploše toto trvá dva až tři dny,“ zdůraznil Ullmann.

Dočkají se tedy malí a velcí Vlci ledové plochy včas? Slíbenou ji mají v prvním srpnovém týdnu.

„Uděláme maximum proto, abychom včas vyrobili ledovou plochu (zaledovali) a aby stadion fungoval. Vzhledem k našim možnostem se snažíme opravit nejen rolbu, ale i další závady. Může se však stát, že díky klimatickým podmínkám (tropická vedra), které nastanou nebo rozbité rolbě nebudeme schopni termín dodržet. Dvacátého šestého července začneme s výrobou ledové plochy. Přijede odborný servis, který zjistí stav technologie, provede předepsané revize jednotlivých technologických celků a postupně začne technologii spouštět. Pokud technologii spustí, začneme chladit a následně zahájíme výrobu ledové plochy. Primární část technologie chlazení na zimním stadionu je velmi kvalitní a budeme doufat, že se obdobně jako v předchozích letech rozjede bez větších problémů,“ dodal Ullmann.