A byli to ti Vlci, na které jsou jejich fanoušci zvyklí. Navázali svým výkonem na závěr klání proti Bílině. Hosté byli sice častěji na kotouči, ale Vlkům tentokrát fungovala koncovka. Vedoucí branka v šesté minutě domácí uklidnila. Dobře bruslili, byli důrazní v soubojích a obětaví v bránění před dobře chytajícím Kroftou. Odměnou jim byla druhá trefa do branky hostí. Těm se sice podařilo do konce první části snížit, ale nástup do druhého dějství patřil opět domácím.

A ti tentokrát, díky důrazu v před brankovém prostoru, své šance proměňovali. Hosté se sice tlačili do útoku, hrálo se většinou v obraném pásmu Vlků, góly ale dávali domácí a do kabin před poslední částí se šlo za stavu 5 : 1!

Že by se mělo utkání nějak zdramatizovat si nepřipouštěl v tuto chvíli snad nikdo z přítomných fanoušků. Ale zdramatizovalo se! Hned v první minutě posledního dějství byl za sekání vyloučený na pět minut plus trest do konce utkání domácí Vomáčka. Pětiminutová převaha jednoho muže v poli se projevila. I přes statečný boj Jablonečtí inkasovali z hole Tondra, který oblékal v minulosti dres Vlků.



Rodos se tlačil dál tvrdě do útoku a podařilo se mu skórovat i po třetí. Drama bylo na světě! Tentokrát však byl na ledě tým Vlků, který dřel, bojoval, obětavě bránil a rozhodně nechtěl připustit žádný zvrat. A také nepřipustil. Hosté sice zkusili dvě minuty před koncem hru bez brankáře, domácí borci svůj náskok uhájili a dotáhli zápas do vítězného konce. Celé mužstvo zaslouží za svůj výkon pochvalu.



Jeden muž však v pondělním večeru přeci jen mezi Vlky vyčníval. Matěj Hájek byl u všech branek svého týmu, dal hattrick a na konto si připsal i dvě nahrávky. Taková je jeho zápasová bilance. A přítomní skalní fandové si ho po zápase a poté, co přišly na řadu oslavné rybičky, vyvolali zpět z kabin na led. Ale nutno zdůraznit, že absolutorium tentokrát patří celému mužstvu!

HC Vlci Jablonec : HC RODOS Dvůr Králové n.L. 5 : 3 ( 2 : 1, 3 : 0, 0 : 2 )

Branky a nahrávky: 6. Hájek (Křepelka, Král), 12. Král (Křepelka, Hájek), 23. Hájek (Brokeš, Kapička), 33. Král (Hájek, Abraham), 40. Hájek (Křepelka, Mrkvička) – 18. Luštinec, 43. Tondr (Dvořák), 49. Franc (Dvořák, Havlas)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Patzelt, Had, Pavlů (A), Abraham, Mrkvička (C), Šíma – Folda, Jursa, Hájek, Bitman, Král, Vomáčka, Hric, Brokeš (A), Křepelka, Kapička.

Trenér: Vítězslav Jankových