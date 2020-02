HC Řísuty – HC Vlci Jablonec 8:3

V Jablonci tomu bylo podobně, ale s opačným výsledkem, vidět to nebylo. Domácí vstoupili do zápasu aktivněji a po deseti minutách hry vedli o dvě branky.Vlci dřeli, bojovali, ovšem bez brankového efektu. Ze vstřelených branek se radovaly Řísuty. Ty již po polovině utkání vedli o pět branek a teprve tehdy se povedlo skórovat hostujícímu celku. Šťastný střelcem byl Nezbeda.

V tu chvíli už bylo o osudu zápasu rozhodnuto. Domácí celek přidal v závěrečné části hry další tři branky a trefy Nezbedy a Jursy byly pouze kosmetickou úpravou výsledku.

Utkání proti Řísutům tak bylo další nepovedené a play off se Vlkům nezadržitelně vzdaluje. Vedoucí mužstva Josef Březina k zápasu uvedl: „Poslední dva měsíce sice u mužstva ze zdravotních důvodů nejsem, ale pravidelně si s trenérem po zápasech voláme a docela podrobně průběh konzultujeme. Na týmu se nyní projevují velké změny před začátkem sezóny. Podle mě mladí hráči ještě nejsou zvyklí snášet takový tlak, jaký druhá liga vyžaduje. Pokud byl v týmu Plíhal, tak zkušenosti a herní kvality tohoto hokejisty držely tým. Jenže bez něho to již tak nejde a tlak je veliký. Prostě to chce v tuto chvíli hodit za hlavu, snažit se hrát co nejlépe a koncentrovat se na další ročník. Pokud se podaří tým vhodně doplnit, může opět bojovat o přední místa v tabulce.“

Další boj o play off čeká Vlky doma už ve středu 19. února od 18 hodin, přijede soupeř z Děčína.

Třetiny: 2:0, 3:1, 3:2

Branky a nahrávky: 5. Okegawa (Paršakov, Řepka), 10. Kolářík (Vyskočil), 30. Patyk (Petráš, Potěchin), 31. Paršakov (Danov, Okegawa), 35. Formánek (Kolářík, Zderadička), 57. Petráš (Patyk, Řepka), 59. Potěchin (Patyk, Řepka), 60. Keszi (Formánek) – 40. Nezbeda (Nevyhoštěný, Kačírek), 50. Nezbeda (Pavlů, Nevyhoštěný), 51. Jursa (Král, Bouřil)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Mašek (31. Jelínek) – Čechura, Pilař, Tržický, Pavlů (C), Pulec, Krejsa – Homolka (A), Král, Miškovský, Nezbeda, Kačírek, Frk, Nevyhoštěný, Jursa, Bouřil.