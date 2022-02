A také tomu tak od začátku bylo. O vývoji zápasu a jeho skóre nakonec rozhodly přesilové hry. Domácí to rozhodně neměli lehké, navíc měli svému soupeři oplácet porážku z posledního utkání.



Vedení se ujali hned při svém prvním vyloučení, když v oslabení zachytili rozehrávku hostí a akci dvou na jednoho bránícího zakončoval gólovou střelou Bouřil. Děčínští dokázali v závěru první části srovnat stav.

Jenže ještě před jejím koncem Vlci přidali druhý gól, střelcem po pěkné kombinaci byl Hájek. Děčín mohl v úvodu druhé třetiny vyrovnat, Jelínek ale Zajana vychytal. Chvilku poté šel na trestnou lavici domácí Abrahám. A situace s přesilovkami se opakovala. Vlci v oslabení opět skórovali.



Po pěkné kombinaci Kačírka s Hájkem prvně jmenovaný zvyšoval vedení Vlků na 3 : 1. A když ještě ve druhé třetině přidal další branku Kapička, vypadalo to, že je jen otázka času, kdy se dočkají domácí fandové písničky „Pátá“. Jenže tomu tak nebylo. Hosté se rozhodně nevzdali!



Poslední třetina se odehrávala více před brankou Vlků, koncovka ale byla děčínskou slabinou a navíc v brance domácích byl pozorný Jelínek. Gól nakonec dali Jablonečtí. Jenže těsně před tím, než Had dopravil kotouč do sítě, zazněla píšťalka rozhodčího a tím pádem neplatil. A „Pátá“ se nehrála. Do konce utkání se tak již skóre nezměnilo. Vlci si ale z tohoto zápasu odnesli zasloužené vítězství.

Ve středu 23. února v 18 hodin nastoupí ke svému k letošnímu poslednímu domácímu zápasu. Přivítají celek Hronova. Fandové hokeje mají poslední šanci vyhecovat tým Vlků k vítězství. A na pár měsíců se s nimi a hokejem rozloučit.

Úplně poslední zápas sehrají v sobotu 26.2. na ledě soupeře v Letňanech.



HC Vlci Jablonec : HC Děčín 4 : 1 ( 2 : 1, 2 : 0, 0 : 0 )

Branky a nahrávky: 7. Bouřil (Kulda), 19. Hájek (Tržický, Kačírek), 28. Kačírek (Hájek), 35. Kapička (Vomáčka, Patzelt) – 18. Zajan (Janoušek, Faigl)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Krofta ) – Pavlů (A), Abraham, Tržický, Patzelt, Had, Pilek – Knébl, Brokeš (A), Kačírek – Kulda, Hric (C), Jursa – Bajer, Vomáčka, Hájek – Bitman, Kapička, Bouřil.Trenér: Vítězslav Jankových

HC Děčín: Skokan (Kácha) – Loukota, Kučera, Kaltenböck, Černohorský, Arnold, Tůma – Fojt, Molnár, Žítek – Šeliga, Zajan, Janoušek – Volráb (C), Chovanec, Faigl – Harkabus, Ineman, Stuchlý.Trenér: Vladimír Kýhos