A stalo se. Děčín odjel domů s debaklem.

A od začátku utkání bylo jasné, že tomu tak opravdu bude. Vlci předčili svého soupeře ve všech herních činnostech a hlavně jim vycházela i koncovka. Do vedení šli po trefě Brokeše již ve druhé minutě, o čtyři minuty později se trefil Bouřil. Vedení 2 : 0 vydrželo na ukazateli skóre sedm minut a přišly dva slepené góly. Do černého mířili Bitman a poprvé v utkání Hric. To již začala skupina skalních fandů vyvolávat přání na „bůra“. Ten přišel minutu před koncem první třetiny. Čisté konto ale brankáři Vlků Královi do konce třetiny nevydrželo. Téměř okamžitě po vhazování projel mezi jabloneckými obránci Šeliga a překonal Krále. Do kabin se šlo za stavu 5 : 1 a fanoušci chtěli „ deset".

HOSTÉ SE TROCHU ZMÁTOŘILI

V úvodu druhé třetiny dostal tento požadavek málem trhlinu – hosté přidali druhou branku a vypadalo to, že se dostávají do hry. To však trvalo pouze minutu – Jursa přidal šestý gól domácích a zápas měl opět jasného režiséra – domácí celek. Pravda, branky tak nepřibývaly jako první třetině , nicméně na konci druhé části to bylo po brance Abrahama již 8 : 2. Diváky slušně zaplněný stadion viděl dobrý hokej s řadou šancí. Dokonce i na straně hostí, domácí gólman Král však byl pozorný, kryl i trestné střílení, které přišlo v polovině utkání.

FANOUŠCI CHTĚLI DESÍTKU

Do poslední části se šlo za jasného vedení Vlků, a tak hledištěm kolovala jediná otázka - kdy padne desítka. Ta padla v 53. minutě a jejím autorem byl Tibor Hric, který tak završil svůj hattrick. Ještě před tím se trefil Plíhal. Na konečné skóre pak upravoval nejprve hostující Tůma a po něm přidal druhý gól v utkání domácí kapitán Tomáš Plíhal. Vlci tak opravdu dali zapomenout na prohru ve Dvoře Králové a předvedli výborný výkon s množstvím branek v soupeřově síti. A tak si pak náležitě užívali zasloužené ovace fanoušků.

HC Vlci Jablonec : HC Děčin 11 : 3 (5 : 1, 3 : 1, 3 : 1)

Branky a nahrávky: 2. Brokeš (Kapička, Plíhal), 6. Bouřil (Homolka), 13. Bitman, 14. Hric (Mrkvička, Abraham), 19. Bouřil (Hájek, Homolka), 23. Jursa (Kačírek, Mrkvička), 29. Hric (Kačírek), 32. Abraham (Plíhal, Kapička), 47. Plíhal (Mrkvička, Kapička), 53. Hric (Abraham, Mrkvička), 58. Plíhal (Kapička, Brokeš) – 20. Šeliga (Volráb), 22. Volráb (Kaltenböck), 55. Tůma (Sýkora, Zajan)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: J. Král (Leško) – Kulda, Mrkvička (C), Bitman, Pavlů (A), Abraham, Had, Pilek – Brokeš, Jursa, Bajer – Plíhal, P. Král, Homolka (A) – Hric, Hájek, Kačírek – Kapička, Bouřil

HC Děčín: Skokan (Blažek) – Damašek, Loukota, F. Černohorský, Stuchlý, Gottfried, Tenkrát, Kaltenböck – Šeliga, Faigl (A), Zajan (A) – Oliverius (C), Sýkora, Fojt – J. Tůma, Volráb, Zika – Horák, Janoušek

Rozhodčí: Glanc – Gabriel, Maňák