Druhá třetina nabídla změnu. Vlci se rychle ujali vedení brankou Foerstra, když pak přidal Abraham ve 28. minutě druhou branku, zdálo se být jasno. Nebylo. Hosté rychle korigovali, když svoji šanci využil ve třicáté páté minutě hostující Kalus. Drama bylo na světě! Do kabin se šlo před poslední částí za stavu 2:1.

Šuráň: Byla to katastrofa naší obrany. Plíhal a Dušek nám budou chybět

A do té vykročili lépe domácí Vlci. Kačírek ve 44. a Kapička ve 47. minutě zvýšili vedení a zdálo se být jasno. Fanoušci skandovali „dejte jim bůra“ a o vítězi se zdálo být rozhodnuto. Jenže soupeř zbraně nesložil a Princlem snížil. Do konce scházelo sedm mnut, a to je v hokeji spousta času. Klatovy vsadily na útok a Princl snížil. Ve stejné minutě přidal klatovský Čech další branku a byl rozdíl pouhé jedné. Drama bylo na světě. Uklidnění do řad domácích fandů přinesl Maďar, když čtyři minuty před závěrečným hvizdem přidal další gól Vlků a rozdíl byl opět dvoubrankový. Ale nebyl konec.

Soupeř vsadil vše na útok, tři minuty před koncem šel do hry bez gólmana a Vlci měli plné ruce práce v obraně. Navíc do toho přišla i hra v oslabení. Tu ale domácí ubojovali a nakonec se podařilo přidat do opuštěné branky Klatov dát šestý gól. Autorem byl asi nejzkušenější domácí bek Pavlů. Vlci tak ubojovali dlouho očekávané a důležité tři body a zaslouženě si užili oslavné rybičky a skandování s fanoušky.

Jan Šuráň, trenér Vlků:

„V první třetině se hrálo trochu víc u nás, ale dokázali jsme relativně dobrou hrou zezadu soupeři zabránit vstřelení branky. Ve druhé třetině jsme již začali diktovat tempo hry my, i dík nějakým přesilovým hrám. Myslím si, že jsme ve druhé a třetí třetině tu hru kontrolovali, že jsme zachytili znaky přesilových her. Už v Hronově jsme v nich byli produktivní, což je dobrá zpráva, protože nám to nějaký čas dělalo problém. Takže to bylo dobré. Utkání se pak trochu zdramatizovalo, když jsme dostali dvě branky a dovolili soupeři se přiblížit. Ale nakonec jsme dokázali odskočit a dotáhli to utkání do vítězného konce. Pro nás to jsou strašně důležité body, protože jsme se odtrhli na devět bodů, což už je trošičku náskok. Teď nás čekají tři opravdu těžké zápasy,ale věřím, že se už utrhneme. A pak uvidíme, jak to bude dál. Ve středu 14. prosince hrajeme od 18 hodin s Vrchlabím, doufám, že nás fanoušci přijdou podpořit. Konkurenci nám v tom čase asi dělá fotbal. Ale, když přijdou na hokej, uvidí dobrý zápas.“

HC Vlci Jablonec - SHC Klatovy 6:3 (0:0, 2:1, 4:2 )

Branky a nahrávky: 22. Foerster (Had), 28. Abraham (Pavlů, Kapička), 44. Kačírek (Špaček, Abraham), 47. Kapička (Špaček, Abraham), 56. Maďar (Pavlů), 60. Pavlů – 35. Kalus (Šilhán, Houfek), 53. Princl, 53. Čech (Matoušek, Houfek)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Leško) – Starý, Pavlů (C), Kollert, Koutecký, Abraham, Had, Pilek – Kačírek, Maďar, Špaček (A) – Brokeš (A), Kapička, Jursa – Foerster, Folda, Švík – Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

SHC Klatovy: Kolář (Mečl) – Houfek (A), Vajner, Kovářík, Šilhán, Pánek – Čech, Princl, Prokop – Kosnar, Kolář, Matoušek – Ženíšek (C), Beníšek, Beránek – Kalus

Trenér: Michal Straka

Rozhodčí: Veinfurter – Všetečka, Figer