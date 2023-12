V úvodu druhé třetiny pak šli do vedení domácí Gepardi, šťastným střelcem byl opět Herda. Jenomže vedení jim dlouho nevydrželo a hosté srovnali na 2 : 2. A poté přišly jejich velké chvíle, spojené se zmatky v obraně domácích. V průběhu dvou minut mezi 27. a 28. minutou vstřelili v rychlém sledu tři góly a příznivci HC se mohli radovat. Stříleli Jakubec, Švík a Daněk. Zvláště malí fandové v dresu Vlků byli notně slyšet. A určitě nepochybovali o tom, že je „hotovo“ a HC vyhraje. Na tom nic nezměnila ani branka Charváta . Do kabin se šlo za stavu 3 : 5 a u narvaného stánku s občerstvením se fandové dohadovali , kolik to „bude“ . A jak řekl jeden z nich „ výborný hokej , pivo trochu studený , ale dobrý“ . A vrchol zápasu měl teprve přijít. Gepardi nastoupili do poslední části s odhodláním vývoj utkání zvrátit.

Gepardi potřetí vyhráli. Čeká je druhé derby s HC Jablonec

Jako by se opakoval scénář z prvního derby, kdy HC vedlo a Gepardi to dotáhli. A domácí šli za vyrovnáním důrazně a odhodlaně. Věkově mladší borci HC sice o něco lépe a rychleji bruslili, postupně ale získávala navrch zkušenost z těžkých zápasů na straně většiny hráčů v dresu Gepardů. Stále se hrál výborný hokej ve vynikající atmosféře, dobře pískající rozhodčí dokázali udržet zápas v mezích pravidel, i když o tvrdé souboje nebyla nouze. Přišly i góly, a to do sítě vedoucích hostí. Nejprve snížil Tomíček , poté přišla vyrovnávající branka po úniku Šestáka a podoba úvodního derby se naplnila. Jenže závěr byl tentokrát jiný. Gepardy totiž vyrovnání nezastavili a po střele Maďara šli do vedení. Vývoj skóre pak završila pěkná kombinační akce domácích a sedmá branka v síti HC.

Gepardi pak dohráli zbývající minuty utkání s přehledem a získali tak důležité tři body. Závěrečná děkovačka před nadšenými fandy utkání ukončila a nezbývá, než si přát, aby podobných hokejových klání bylo brzy v Jablonci co nejvíc. A aby fandové přišli, bez ohledu na to, zda hraje HC nebo tentokrát úspěšnější Gepardi.

"Zase jsme nezvládli třetí třetinu. Dnes se hrál opět nádherný hokej z obou stran a navíc s nádhernou diváckou kulisou. Divákům se musel líbit. Hráli jsme vyrovnaně, možná jsme byli i trochu lepší, ale zase jsme nezvládli koncovku zápasu. Gepardi nás vyškolili v produktivitě a sehráli přesilovky do prázdné brány. Ve třetí třetině nám už došly síly a úplně jsme odešli. My ale potřebujeme každý zápas vyhrát. Teď čeká hráče přes vánoční svátky volno, musí se dát dohromady hlavně zdravotně. Na začátku ledna začínáme třetí kolo doma s Lomnicí," řekl k derby trenér HC Jablonec Tomáš Měrtl.

Kouč úspěšnějších Gepardů David Svoboda byl s výkonem svého týmu spokojený.

"Zápas byl vyrovnaný po celou dobu. Nám nevyšla druhá třetina, jako tomu bylo už několikrát. Něco jsme si řekli. Kluci pak pojali hru trochu víc srdíčkem. Měli jsme víc štěstí, že se k nám začaly odrážet puky. Ubojovali jsme to. Začali jsme hrát poctivě, stáhli jsme to na dvě lajny a výsledek se dostavil. Začalo se nám celkově dařit a doufejme, že jsme se nastartovali tak, jak jsme si to představovali na začátku sezóny. Dnes se v určitých fázích zápasů projevila naše zkušenost, nezbláznili jsme se hned z výhry, ale hráli jsme s rozumem. To naši zkušení hráči zvládli lépe. Z těchto situací potom i padaly branky. O soupeři víme, že to je kvalitní, bojovný tým. Derby se dnes obešlo bez osobních ataků. Jediné, co bych utkání vytkl, a to už podruhé, byla kvalita rozhodčích. Ne nadarmo se říká, čím nižší soutěž, tím horší rozhodčí. Děkujeme i fanouškům za to, že nám po celou dobu fandili, a to i když se nám nedařilo. My si dáme ještě do konce roku jeden trénink, bude to osmadvacátého prosince. A od nového roku pokračujeme v přípravě ve stejném režimu."

HC Gepardi Jablonec : TJ HC Jablonec 7 : 5 (1 : 1, 2 : 4, 4 : 0)

Branky : 19. Herda ( Šesták ), 23. Herda ( Kačírek, Varády ), 37. Charvát ( Herda ), 52. Tomíček (Pavlů, . Maďar ), 53. Šesták , 57. Maďar ( Tomíček, Varády), 58. Maďar ( Tomíček, Varády ) - 7. Duschka (Kala ), 27. Jakubec ( Kubíny , Švík ), 27. Švík (Kubíny ) 28. Daněk ( Pilek, Dědek P. ) , 32. Dědek O. ( Pilek )