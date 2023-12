V dalším kole krajské ligy mužů se potvrdila slova trenéra Gepardů Davida Svobody, když chválil, jak dobře se osvědčily už v minulém duelu posily. A tentokrát mohl říct totéž. Osm branek v síti soupeře bylo výsledkem kvalitního doplnění soupisky.

HC Gepardi Jablonec - HC Frýdlant | Video: Josef Březina

Gepardům po výhře v České Lípě stouplo sebevědomí a na ledě to bylo znát. Utkání se zpočátku zdálo být vyrovnané, zlom přišel po vedoucí brance Pabišky. A když tentýž hráč po několika minutách přidal druhý gól, ovládli domácí první i druhou třetinu.

Jalonečtí fandové očekávali ve třetí třetině desítku v síti Frýdlantu. K tomu moc nechybělo, ale nedošlo na to. Při úpravě ledu před třetí třetinou se vytvořila v ledu prasklina. I přes snahu ledařů se nepodařilo díru odstranit a upravit plochu do potřebné kvality. Rozhodčí zápas ukončili a týmy se, po dohodě, dohodly, že bude platit skóre po dvou třetinách. Jablonečtí získali další cenné tři body.

Trenér Gepardů David Svoboda:

"V prvních deseti minutách jsem s naším výkonem nebyl příliš spokojený. Pak se ale mančaft nakopl a bylo znát, že se nové posily zapracovaly. Navíc jsme už před minulým zápasem změnili obsah tréninků, i přístup a jednání s hráči. Tým si začal konečně sedat. My jsme si asi na začátku sezony mysleli, že to půjde rychleji. Ale je to nový tým, chce to víc trpělivosti. Musíme počítat s tím, že to chvíli bude trvat. Dnešní výsledek mluví za vše. Bohužel se utkání nedohrálo, protože se na ledě vytvořila díra. Se soupeřem jsme se dohodli, že zápas rozhodčí ukonči výsledkem, jaký byl po druhé třetině. Ten byl, bohudík, jednoznačný pro nás. Frýdlant byl rozumný a souhlasil, protože takový brankový rozdíl by asi v další třetině stejně nedohnal. Naopak, možná by další branky ještě inkasoval. Naše změny tedy přinesly výsledky. I když nechci posily jmenovat konkrétně, tak diváci, kteří na naše zápasy, chodí, je určitě už poznali. Příští kolo hrajeme ve Varnsdorfu. Doufejme, že pojedeme se stejnou sestavou."

HC Gepardi Jablonec – HC Frýdlant 8:0 (3:0, 5:0) – nedohráno

Branky a nahrávky: 10. Pabiška (Šorejs), 16. Pabiška (Macourek), 20. Maďar (Šesták), 23. Bitman (Kačírek), 27. Várady (Herda, Tomíček), 29. Tomíček (Várady), 35. Herda (Pavlů, Kačírek), 37. Pavlů (Kačírek)

HC Gepardi Jablonec: F. Macourek (J. Jelínek) — M. Šorejs, M. Urban, D. Várady, A. Chlebcov, M. Pavlů, A. Starý — V. Tomíček, J. Šesták, P. Maďar, M. Kačírek, P. Bitman, M. Pabiška, J. Peřina, D. Špaček, M. Holoska, J. Herda

HC Frýdlant: K. Novák (I. Pyanov) — D. Ira, P. Beran, M. Kolmann, P. Doubek, J. Mečíř — J. Kotrč, L. Dospěl, F. Chlum, D. Borecký, F. Havlíček, Š. Krebs, P. Capulič, V. Matějka, T. Beníšek

Rozhodčí: Michal Vala — Jakub Grundler, David Blažek

Diváci: 76