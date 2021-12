Při úpravě ledové plochy, po rozbruslení obou týmů, došlo v prostoru před trestnými lavicemi ke stržení – prasknutí ledové plochy. A porušení povrchu bylo na světě. I přes snahu o opravu zatemňováním ledovou tříští a zalitím vodou se závadu nepodařilo odstranit.

Po hodině, což je řády stanovená doba a po kontrole povrchu, hlavní sudí rozhodl, že plocha není bezpečná. A tímto verdiktem byl zápas zrušený. Hlavní rozhodčí Daniel Kravel konkrétně uvedl: „ Jak je uvedené v zápise, na ledě se nacházely tři rýhy, které zasahovaly až na beton. A také se na povrchu nacházel vyseknutý led, a to až na podkladní beton. To vše na modré čáře, v bodu na vhazování u trestné lavice hostujícího týmu. Bylo to ve vzdálenosti asi dva metry od mantinelu, což je relativně nebezpečná zóna. V případě, že by do rýhy hráč najel, mohl by nebezpečně upadnout na mantinel.“

Ke zrušení zápasu II. ligy došlo v Jablonci v krátkém čase už podruhé. Na facebooku Vlků se ještě večer objevila zpráva: Klubu hrozí odebrání licence pro všechny kategorie včetně II.ligy z důvodu opakované neschopnosti odehrát domácí utkání. Generální manažer David Bartel k situaci upozornil: „Provozovatel stadionu Sport Jablonec opět způsobil zrušení zápasu. Nedokázal připravit led na utkání II. ligy. Hrozí konec hokeje v Jablonci, nejen pro A tým, ale také pro mládež.“

Zatím, co se hráči v kabinách převlékali, diváci odcházeli zklamaní domů. A v hloučkách před zimním stadionem se ozývalo: „To by se za Cindy nestalo. Na ledáky se mohl spolehnout. Ti by jinak lítali, aby byl led v pořádku. O stadion se má starat klub. Současné řešení je nesmysl.“ Vstupenky jim u východu zástupci HC orazítkovali a budou platit na další zápas. A ten se hraje brzy.

V pondělí 6. prosince od 18 hodin Vlky čeká dohrávané utkání s Rodosem Dvůr Králové. A s Letci se musí dohodnout na náhradním termínu, což vzhledem k pandemické situaci a blížícím se vánočním svátkům nebude lehké.