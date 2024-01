"Odehráli jsme kvalitní utkání. Bohužel, v první třetině došlo z naší strany k nesmyslnému faulu, který ovlivnil celý zápas. Kubíny dostal pět minut plus do konce zápasu. Za mne to byla nedisciplinovanost, možná přemotivovanost. S výsledkem první třetiny 1:1 jsem byl spokojený, ale s předvedenou hrou ne. Nehráli jsme to, co jsme chtěli. Výborný výkon podal opět náš gólman Robert Leško. Už dlouho jsem se v kabině takhle nerozčílil, jako tentokrát. Pak jsme nastoupili do druhé třetiny. V ní ale soupeř ukázal svoji hokejovost a kvalitu. Zvýšil na 3:1. My jsme se ještě vrátili do zápasu na 3:3. Začal jsem si myslet, že bychom nějaký bod mohli z Turnova odvézt. Bylo to jenom o tom, kdo dá gól. Pak jsme dostali gól na 4:3, pak na 5:3. Zkoušeli jsme s tím něco udělat, power play, odvolat gólmana. Šance jsme měli. Ale Turnov je silný soupeř, ukázal větší hokejovost," okomentoval duel Tomáš Měrtl.

Jeho tým stále postrádá hráče, který by vzal všechno na sebe a byl by schopen zápas rozhodnout. Turnov takového má. Všechno podle Měrtla ovlivn faul, jehož autorem byl Kubíny.

"Hned v první přestávce jsem to Kubínymu řekl. Byl jsem z toho hodně rozladěný. Potřebuji se opřít o starší, zkušenější hráče. Nesmyslný, zbytečný faul. Jen jsme si, díky tomu, zkomplikovali cestu do play off. Hráče jsem na to několikrát upozorňoval. Jsem z toho ještě stále rozladěný. Asi budou muset proběhnout nějaké pohovory. Nelíbí se mi to a nechci, abychom se prezentovali zákeřnými fauly a údery na hlavu. Oslabilo to tým, rozhodilo sestavu a nic se tím nevyřešilo," zdůraznil Měrtl.

Jinak byl ale Jablonec Turnovským důstojným soupeřem. Zkušenější domácí vyhráli ovšem právem. Jablonec duel odehrál na hranicích svých schopností, s tím byl Tomáš Měrtl spokojený. Ale zdůraznil, že už dlouho takhle v kabině nekřičel, jako po prvních dvaceti minutách hry.

"Kubíny je útočník, na kterého spoleháme. Konec zápasu ale naši kluci poctivě odmakali. Tahali jsme za kratší konec. Myslel jsem, že urveme alespoň bod. Nebylo jsme od toho daleko. Ale Kubíny to pokazil, musí si sáhnout do svědomí. Máme do konce tři zápasy a musíme se na ně připravit a věřit," dodal trenér.

V dalším zápase na domácím ledě, v neděli 4. února v 18,15 přivítají doma dalšího těžkého soupeře. Přijede Jičín.

HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou 5:3

(1:1, 2:2, 2:0)

Branky: 7. Maděra (Kožarik, Zákoutský Jan), 24. Křepelka (Maděra, Suska), 35. Maděra (Nikolič, Zákoutský Jan), 48. Malinský (Nikolič, Adamec), 55. Rutkovský (Křepelka, Maděra) – 4. Jakubec (Kulda), 36. Kulda (Opatřil), 40. Švík

Vyloučení: 3:2, navíc Kubíny (Jablonec) 5 minut a osobní trest do konce utkání

Využití: 0:0, v oslabení: 0:0

Zásahy brankářů: 36:37 (15:12, 9:15, 12:10)

Rozhodčí: Jan Bernat — Petr Krejbich, Jakub Grundler

Diváci: 205

HC Turnov 1931: Kysilka D. - Nikolič, Zákoutský Jan, Kysilka M., Suska, Zákoutský P., Šostý - Rutkovský, Adamec, Křepelka - Kožarik, Maděra, Miškovský - Malinský, Vaníček

TJ HC Jablonec nad Nisou: R. Leško (M. Halamka) — J. Šimůnek, T. Tomka, E. Opatřil, V. Duschka, D. Pípa, O. Šíma, D. Pilek — V. Šír, J. Hájek, R. Švík, R. Kulda, T. Jakubec, J. Šimůnek, A. Krytinář, A. Kubíny, P. Daněk, M. Jakubec