Jablonec n. N. - V baště Vlků sází na mládež a chtějí pro ni připravit ty nejlepší podmínky. U dorostenců chce vedení HC Vlci zajistit možnost postupu do juniorů a pak i do A týmu.

Do nové sezóny chtějí i juniory | Foto: Dagmar Březinová

Na nedostatek mládeže si v HC Vlci Jablonec nemohou stěžovat. Na ledě se prohání sedm kategorií. Nejstarší, skoro sedmnáctiletí, jsou dorostenci. Pro tuto kategorii má vedení klubu další plány: „Chceme v příští sezóně otevřít kategorii juniorů a získat tím možnost doplnit vlastní A tým svými odchovanci. A také proto, aby jak dorostenci, tak junioři měli perspektivu a cíl,“ zdůraznil šéftrenér celé vlčí smečky Jan Šuráň.

Dorostu se sice v této sezóně úplně nedařilo, ale ve své soutěži, v dorostenecké lize, si cestu mezi těžkými soupeři razili statečně. S dorostenci už nastupovalo několik hráčů ročníku 2005, pro které to byla velká zkušenost. Tým se připravoval pod vedením trenéra Borny, v půlce roku přibyl budoucí trenér juniorů Jankových a k mladším kategoriím se naopak posunul Pošík. „Myslím, že v příští sezóně budou dorostenci disponovat kvalitním kádrem,“ uvedl Šuráň.

Týmy mladších a starších žáků měl na starosti přímo Šuráň za asistence prezidenta klubu Klámrta. Sezóna pro tyto kategorie byla úspěšná. Tým mladších žáků jasně vedl a vyhrál základní část své soutěže. Starší žáci jabloneckých Vlků patřili mezi nejlepší týmy základní části svojí soutěže. První částí jsme prošli bez problémů. V nadstavbě, ve které se vítězové sloučili, se naši utkali s těžkými, extraligovými soupeři, jako jsou Hradec Králové, Pardubice, Liberec nebo také Vrchlabí či Náchod. Vždycky jsme s nimi ale hráli velmi vyrovnané a přínosné partie. Takové zápasy nás zase posunuly dál nejen po stránce výkonnostní, tak ale získáním nových zkušeností,“ zhodnotil trenér.

Vedení klubu HC Vlci Jablonec má ve své dlouhodobé vizi právě mládež jako hlavní prioritu. Ta se letos připravovala podle náročnějších tréninkových programů, než tomu bylo v předchozích letech. Sezóna byla pro hráče zřejmě časově náročnější a programově obsáhlejší.

Podle slov šéftrenéra si mladší a starší žáci vedli dobře jak v tréninku, tak v zápasech.

U těch nejmladších kategorií nelze sezónu výsledkově hodnotit. Nejde o umístění v tabulkách. Vedení klubu má zájem hlavně na tom, aby nejmladší Vlci byli v tréninku co nejvíce, podstupovali kvalitní program a co nejvíc hráli.

„Krok vpřed jsme udělali už v náplni tréninků. Vytvořili jsme koncepci tak, aby na sebe jednotlivé kategorie v přípravě navazovaly. Aby trenéři pracovali podle specifik pro svou kategorii. Díky nim a centrálnímu přístupu k tréninkům, už bylo vidět, že mládež výkonnostně roste a že výsledky jsou lepší a lepší od těch nejmladších, až po dorostence,“ pochválil šéftrenér mladé Vlky.

Zájemci o hokej mohou na zimní stadion přijít kdykoliv. Vlci ale také nabízejí s Českým hokejem spoluorganizované akce dvakrát v roce pod názvem Pojď hrát hokej. „Byli jsme nejúspěšnější v Libereckém kraji. Dorazilo přes třicet zájemců. Navštívili jsme také mateřské a základní školy a na tuto akci jsme žáky zvali. Úplným začátečníkům jsme nabídli také sobotní Školičku bruslení. A o ní je velký zájem. Určitě v létě zorganizujeme ještě další náborovou akci,“ řekl k mládeži hlavní trenér.