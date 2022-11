Pokud si Vlci chtěli udržet kontakt s týmy před nimi, úkol byl jasný. Vyhrát! A podle toho také začali. Už v čase 00:52 našel Pavlů křižnou nahrávkou na levém kruhu Maďara a ten poslal přesnou ranou Vlky do vedení. Jenže o chvilku později došlo na straně hostí k vyloučení, a tak se původní nápor zpomalil. Tempo zvolnilo, hra se vyrovnala, na další gól se čekalo. A ten přišel v patnácté minutě. Domácí hráli přesilovku při vyloučení Špačka a Bílek ji využil. Ranou z voleje z pravého kruhu srovnal na 1 : 1. Domácí to povzbudilo a o čtyři minuty později šli po ráně Rudovského do vedení. Za stavu 2 : 1 se šlo do kabin po první třetině.