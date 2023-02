A byli to Vlci, kdo začal aktivněji a již ve druhé minutě měl první šanci. Koller ale domácího brankáře zblízka nepřekonal. A protože stále platí otřepané „nedáš – dostaneš“, byli to v sedmé minutě domácí, kdo šel do vedení.

Vlci bojovali a když v 11. minutě rozhodčí vyloučil po jednom hráči na každé straně, poradili si se vzniklou situací lépe hosté. Abraham přesnou ranou překvapil brankáře domácích a bylo srovnáno. To však nebylo ze strany Vlků vše. Do konce prvního dějství šli do vedení, když využili přesilovou hru a Kačírek je poslal do vedení. S ním odcházeli do kabin.

Vlci urvali dva body. V nájezdech to rozbalil Pavlů a Benátky nestačily

Úvod druhé třetiny ale patřil domácím, kteří během dvaadvacáté minuty dokázali dvakrát skórovat a otočili vývoj zápasu. Obrana Vlků byla duchem zřejmě ještě v šatně a Sýkora s Křepelkou byli tváří v tvář proti brankáři Jelínkovi úspěšní - 3 : 2. Hra se od té chvíle odehrávala pod taktovkou Řisut a ty ve 30 minutě přidali další branku a vedli v polovině utkání o dvě. Čtvrtým střelcem byl Bílek. Vlci však zbraně nesložili a Pavlů ve 35. minutě zápasu snížil na rozdíl jen jedné branky. A tak, jak v krátkém sledu dávali góly domácí, udělali Vlci totéž. Za dvě minuty bylo vyrovnáno, když přesným střelcem byl Strnad po ideální nahrávce od Brokeše zpoza branky.

Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu. Třetí dějství začali lépe opět domácí borci a Sýkora je ve 45. minutě poslal do vedení. Jenže vyhráno zdaleka neměli. Vlci navázali na bojovný výkon z minulého utkání. Nepoložili se a v čase 50: 27 bylo srovnáno z hokejky Foldy. Na drama bylo zaděláno. Do konce normální hrací doby pak ani jeden tým soupeřova gólmana nepřekonal a šlo se do prodloužení. Ale ani to rozhodnutí nepřineslo. Došlo na samostatné nájezdy. A ty Vlci umějí! Vítězem dramatického zápasu se stal po samostatných nájezdech tým HC Vlci Jablonec. Vlci si vezou cenné dva body a jejich výkony jdou nahoru.

HC Řisuty - HC Vlci Jablonec 5 - 6 po sn. (1 : 2 , 3 : 2, 1 : 1 - 0 : 0)

Branky a nahrávky: 7. Patyk (Bílek, Janeček), 22. Sýkora (Křepelka, Kejchal), 22. Křepelka (Sýkora, Pejchal), 30. Bílek (Patyk, Zich), 45. Sýkora (Rendla) – 12. Abraham (Macurák), 19. Kačírek (Abraham, Brokeš), 35. Pavlů (Špaček), 37. Strnad (Brokeš), 51. Folda (Brokeš, Abraham)

HC Řisuty: Pánek (Šubrt) – Potěchin, Janda, Zich, Malovický, Pokorný – Pejchal, Výrut, Patyk, Sýkora, Okegawa, Řepka, Chamrád, Janeček, Křepelka, Rendla, Bílek



HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Horák) – Macurák, Pavlů, Duschka, Abraham,Kollert, Starý, Had – Foerster, Švík, Strnad, Brokeš, Špaček, Dospěl, Jursa, Kačírek, Folda, Maďar, Bouřil



Rozhodčí: Ovsík – Rubáš, Tvrdík.