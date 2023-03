A byli to hosté, kteří začali zápas lépe. Ve třetí minutě využil zaváhání domácí obrany Vrtek a Cheb šel do vedení. Poměrně slušně zaplněné hlediště domácích fanoušků ale Vlkům věřilo. A ti s přibývajícími minutami vyrovnali nejprve hru a v 11. minutě Maďarem i skóre. A nezůstalo jen u toho. O tři minuty později Matějka poslal domácí do vedení a ještě ve stejné minutě přidal Foerster třetí trefu do branky Chebu. Do kabin pak po první části odcházeli Vlci, když na ukazateli skóre svítilo 3 : 1. A zdálo se, že by měl zápas vyznít v jejich prospěch.

Jenže do druhé části hry Jablonečtí jako by nechali část své bojovnosti a důrazu v kabině. Pustili svého soupeře do hry a ten, využívajíc chyb v obraně Vlků, do konce druhé třetiny srovnal stav utkání na 3 : 3. V úvodu třetí části přibylo na obou stranách tvrdosti, hra se rozkouskovala. Naděje fanoušků na vítězství ale oživil po třech minutách třetí třetiny Had, který poslal Vlky do vedení. A tak naděje na vítězné loučení s letošní sezónou opět žila.

Jenže hosté se ukázali jako houževnatý soupeř a dokázali využívat chyb domácí defenzívy. V průběhu 51 a 52. minuty dokázali stav skóre otočit. Ze zápasu, který vypadal pro Vlky zpočátku velmi dobře, se nakonec stalo drama. Necelé dvě minuty před koncem odvolali domácí gólmana. Jenže hra bez brankáře jim nevyšla podle představ všech. A stejné představy měli i jejich fanoušci. Hostující Nekvinda střelou do prázdné branky definitivně potvrdil vítězství Chebu. Loučení se sezonou a domácími fanoušky tak nevyšlo podle představ, věrní fandové ale i tak na konci odměnili svůj tým při odchodu do kabin potleskem. Poslední atmosféru na domácím ledě si nemohl užít kouč Jan Šuráň, kterého schvátila viróza.

Za tým Vlků mentor týmu Josef Řeháček: "Je to škoda, ale z kluků už asi trochu spadl tlak z hrozícího sestupu, tak to bylo znát. Zápas byl vyrovnaný. První třetina dopadla pro nás dobře. Do druhé jsme naopak vstoupili špatně. Kluci to trochu podcenili. Už si asi chtěli zahrát a nebyli důslední v obraně. A soupeř nám jezdil sám na bránu. Vyrovnal na 3:3. A třetí třetina, i když jsme se dostali do vedení, tak nám už nevyšla. Mohla to být aspoň remíza, ale už jsme to nedokázali udržet. Psychika polevila a to taky sehrálo své. Navíc mančaft nebyl kompletní. Den před zápasem chybělo pět hráčů na tréninku a do zápasu šli nachlazení. Utkání odehráli, ale bylo to na nich znát. Ve středu jedou ještě do Písku a pak už pro ně sezóna končí."

HC Vlci Jablonec : HC Stadion Cheb 4 : 6 (3 : 1 , 0 : 2 , 1 : 3)

Branky a nahrávky: 11. Maďar (Matějka), 16. Matějka (Švík, Maďar), 16. Foerster (Jursa, Duschka), 43. Had (Kollert, Foerster) – 3. Vrtek (Čejka), 36. Nekvinda (Fečo, Šik), 39. Vrtek (Čejka, Rozhon), 52. Kořán (Šik, Nekvinda), 53. Stejskal (Rozhon, Prošek), 60. Nekvinda (Vrtek)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Horák) – Had, Macurák, Kollert, Abraham, Starý, Duschka, Pavlů (C) – Matějka, Bouřil, Maďar (A) – Kačírek, Jursa, Brokeš (A) – Strnad, Švík, Foerster.

Trenér: Vítězslav Jankových

HC Stadion Cheb: Kašpar (Tichon) – Nerad, Jachanov, Šik (C), Šikut, Kořán, Stejskal – Prošek, Konášek, Krutina – Nekvinda (A), Rozhon, Šafejev – Fečo, Vrtek, Čejka (A) – Filippenko.

Trenér: Jaromír Carvan

Rozhodčí: Šmika – Kučera, Maňák