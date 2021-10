Lépe začali domácí borci a v osmé minutě šli do vedení, když střílenou přihrávku před brankou hostí tečoval Bouřil a ten skončil v síti – 1 : 0. O 3 minuty později se radovali Vlci podruhé, když využili přesilovou hru a Hájek byl tím, který byl poslední v kombinaci a posílal kotouč do sítě. Jenže Lvi se rychle oklepali a snížili a Hoffman zblízka překonal Krále. Šance poté přišly na obou stranách, z gólu se však před koncem třetiny radovali Lvi a do kabin se šlo po první části za nerozhodného stavu.

KDO URVE VEDENÍ?

Druhá třetina se pak odvíjela ve znamení boje o strhnutí vedení na svoji stranu. Lepším dojmem v těch chvílích působili Mostečtí, jablonecký brankář ale puk za svá záda nepustil. Vedení pak dvě minuty před koncem druhé části přetáhli na svoji stranu Vlci. Ti hráli přesilovou hru a ve chvíli, kdy se již zdálo, že bez úspěchu a vyloučený hráč hostí naskakoval na led, pálil z levého kruhu Kapička a střela ke vzdálenější tyčce si našla cestu do sítě. S jednobrankovým vedením šli pak Vlci do třetí části hry a diváci na stadionu měli spíše obavy, zda si je udrží a zápas vyhrají.

PAK SE STRHLA BRANKOVÁ MELA

To, co následovalo, nečekal na stadionu nikdo! Po dvou minutách hry Bouřil získal kotouč ve vlastním pásmu a po samostatné akci zvýšil vedení Vlků na 4 : 2. Po necelé minutě se gólově prosadil Kapička a hra hostí se zhroutila. Na ledě se začala odvíjet střelecká show jabloneckých borců a Lvům docházely síly. Další gól přišel z hole Pavlů. Diváky pak nadzvedla bitka domácího Charváta s Havlůjem a nadšeně pak oslavoval vítězství jabloneckého borce. Havlůj navíc, kromě výprasku, dostal trest do konce utkání, do kabin šel i domácí hráč.

DALŠÍ BRANKA A BOUŘILŮV HATTRICK

Přišla další branka – v situaci dva na jednoho Bouřil místo náhry volil střelu a mířil přesně. Zároveň tak zkompletoval hattrick. To již bylo moc na gólmana hostí Hosnedla, který odešel z ledu a na jeho místo nastoupil Kubík. Ale brankostroj domácích to nezastavilo. Golfákem se prosadil Abraham. Poté dali branku i Lvi, když se blafákem prosadil Micala. To bylo v 56. minutě. O necelé tři minuty později ale přidávají branku Vlci, střelcem byl Hájek. V 60. minutě pak ještě snížil mostecký Hoffmann, ale šlo pouze o kosmetickou úpravu výsledku. Vlci tak po vynikající třetí třetině svého soupeře přestříleli. Zaslouženě po utkání sklízeli ovace nadšených fanoušků.

HC Vlci Jablonec : MOSTEČTÍ LVI 9 : 4 ( 2 : 2, 1 : 0, 6 : 2 )

Branky a nahrávky: 8. Bouřil (Homolka), 11. Hájek (Kapička, Brokeš), 39. Kapička (Mrkvička), 43. Bouřil, 44. Kapička (Mrkvička), 45. Pavlů (Kačírek), 51. Bouřil (Jursa, Mrkvička), 54. Abraham (Mrkvička, Kapička), 59. Hájek (Abraham, Kapička) – 13. Hoffmann (Dohnal, Havlík), 20. Řehoř (Mical), 56. Mical (Smolka, Bakrlík), 60. Hoffmann (Řehoř, Böhm)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: J. Král (Lank) – Kulda, Mrkvička (C), Charvát, Pavlů (A), Abrhám, Had, Pilek – Brokeš, Jursa, Kačírek – Kapička, Jakubec, Homolka (A) – Hric, Hájek, Bouřil. Trenér: Jankových.

MOSTEČTÍ LVI: Hosnedl (51. Kubík) – Havlůj (C), Havlík, Fučík, Hoffmann – Böhm (A), Řehoř, Bakrlík – Smolka, Mical, J. Procházka – Písařík, Dohnal, Drašar. Trenér: Machulda.

Rozhodčí: Vyštejn – Kurtin, Beneš