Favorité se nezapřeli. Letňany poslaly Vlky domů s porážkou

Do pražských Letňan cestovali jablonečtí hokejisté k dalšímu utkání II. hokejové ligy. A jeli tam s jinými představami, než jaká byla realita. Ovšem nevkročili do utkání nejlépe, již v úvodu třetí minuty se domácí celek dostal zásluhou Kastnera do vedení.

HC Vlci Jablonec | Foto: Josef Březina

O 4 minuty později však Vlci kontrovali – v přesilovce zakončoval kombinaci útočné trojice Kapičak. A mohlo být ještě veseleji, přišla totiž další přesilová hra. Jenže tentokrát se vše nevydařilo tak, jak mělo a domácí Turek po samostatné akci poslal Letňany do vedení. Do konce první třetiny pak Letci přidali nejprve branku v přesilovce, autorem byl Hrala. V 19. minutě skóroval Řepík a Vlci po první části prohrávali o tři branky. A že šli domácí Letci do utkání jako favorité, potvrdili v úvodu druhé třetiny, kdy Půlpán zvýšil na 5 : 1! V tu chvíli to vypadalo hrozivě. Ale hra se vyrovnala a další branky, přes možnosti na obou stranách, již ve druhé třetině nepadly. Vlci nehráli! Může za to rolba! Po tolika letech by si novou už zasloužili Přečíst článek › Změnu skóre přinesl hned úvod třetího dějství. Po minutě a čtvrt hry zvyšoval domácí Dominik Arnošt. A jako ve druhé třetině, i tentokrát přišel po brance jakýsi klid ve hře. Vzrušení přinesla vzápětí šarvátka Letce Pejchala s Vlkem Charvátem, po které putovali oba na trestnou lavici s dvouminutovými tresty. A přibyla nervozita na ledě. ve 47 minutě a na trestnou putují jablonečtí Kapička a Plíhal společně s domácím Hralo, přičemž Plíhal s trestem 2 + 2 minuty. V 55. minutě se dočkali branky i hosté, když využili přesilovou hru a Kačírek snížil na 6 : 2. Kačírkova branka však přinesla navýšení aktivity Letců a ti v 57. minutě přidali další branku do sítě Vllků z hokejky Hanuše. A aby toho nebylo dost, minutu poté se trefuje letňanský Turek a na ukazateli skóre svítí stav 8 : 2 pro Letc ! A to byl stav, kterým zápas skončil. Vlci si tak vezou z Prahy docela pěkně vyprášený kožich, nezbyde, než se rychle otřepat a naplno bodovat v příštím utkání v sobotu 13. října na ledě Bíliny. HC Letci Letňany - HC Vlci Jablonec 8 : 2 ( 4 : 1, 1 : 0, 3 : 1 ) Branky a nahrávky: 3. Kastner (Pejchal, Fiala), 9. Turek, 15. Hrala (Hozák, Wojnar), 19. Řepík (Poul), 25. Půlpán (Hrala, Zedek), 42. Arnošt (Hanuš, Hozák), 57. Hanuš (Pejchal, Kastner), 58. Turek – 6. Kapička (Brokeš, Plíhal), 55. Kačírek (Pavlů, Had) HC Letci Letňany: Kopřiva (Zeithaml) – Pika, Lokajíček, Kolářík, Zedek, Hanuš, Šána, Fiala – Hrala, Poul, Wojnar, Kropáček, K. Pejchal, Arnošt, Řepík, T. Pejchal, Vacín, Hozák (C), Kastner, A. Půlpán. Turek. Trenér: Nedvěd HC Vlci Jablonec nad Nisou: Leško (Krinwald) – Pavlů (A), Charvát, Mrkvička (C), Bitman, Had, Pilek – Hric, Homolka (A), Kačírek, Bajer, Jakubec, Brokeš, Folda, Jursa, Hájek, Plíhal, Kapička, Bouřil. Trenér: Plíhal Rozhodčí: Hlinka – Goltsch, L. Sýkora