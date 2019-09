HC Vlci – CHINA GOLDEN Dragoons 2:4

„Vypracujeme si spoustu šancí, jen nám chybí stoprocentní střelec, který by je dal. Kluci si uvědomují, že je to teď všechno na nich, změnila se doba. Začíná nová sezóna. Do šancí se dostanou, ale ještě jim to tam nepadá. Věřím, že v průběhu sezóny se najdou tři čtyři takový, kterým to tam bude padat. Takový, který dá z deseti pět, zatím není. Kluci se ale budou snažit v každém zápase hrát na maximum, aby dali góly. Bez nich to jde těžko.“

Celek China Golden Dragoons bude od nového ročníku pravidelným účastníkem II. hokejové ligy. Na trenérském postu ho vede Jiří Šejba a na pozici vedoucího týmu Josef Zajíc. Jak ukázal zápas, v žádném případě se nevyplatí čínské mužstvo podceňovat. Vlci do utkání vstoupili s tímto vědomím a prvních deset minut soupeře téměř nepustili ke kotouči. Jenže – převaha je jedna věc, efektivita v koncovce druhá. A ta, která Jabloneckým chyběla. Jejich hra se utápěla ve zbytečných soubojích v rozích. „Chyběla nám rychlá, překvapivá nahrávka a přímočarost v tahu na branku. O přesné střele nemluvě. V desáté minutě přišla chyba na útočné modré, hosté šli do rychlého protiútoku a situaci 2 na 1 dokonale využili a ujali se vedení. Vedoucí branka jim pak dodala sebevědomí a úroveň jejich hry se zvedla,“ komentoval průběh vedoucí týmu Josef Březina.

HOMOLKA UŽ NEHRÁL

Vlci se sice snažili, vyrovnat se jim však do konce první části nepodařilo. Navíc od 11. minuty jim chyběl Homolka, který dostal po zranění soupeře trest do konce utkání. Obraz hry ve druhé části se příliš nezměnil. Jablonečtí byli častěji na kotouči tlačili svého soupeře, jenže jejich koncovka byla žalostná. A když z náhodné střely ve 27. minutě byl druhý gól v jablonecké síti, bylo notně zaplněným tribunám jasné, že je zle.

ČÍNA RYCHLE NAPADALA

Číňané důkladně bránili a Vlci si s jejich obranným blokem a rychlým napadáním nevěděli rady. V úvodu třetí třetiny se zdálo, že přišla změna. Nezbeda po střílené nahrávce od Kotyzy snížil na rozdíl jedné branky a Vlci přitlačili. Odměnou jim pak byla druhá branka v síti hostí, opět z hole Nezbedy. Fanoušci na tribunách ožili, hnali svůj tým za dalším úspěchem , jenže situace se opakovala. Opět chyba v rozehrávce, rychlý protiútok a vedení hostí. V posledních dvou minutách sáhli Vlci ke hře bez brankáře, jenže bez úspěchu. A vteřinu před závěrem pak ještě hosté trefili prázdnou domácí branku a stanovili konečný stav utkání na 2:4.

Zápas ukázal, že nově se tvořící tým Vlků ještě čeká mnoho práce, hlavně v řešení rozhodujících situací před soupeřovou brankou. Věřme, také, že se v týmu najde střelec, jistým náznakem byly dvě trefy Nezbedy. K zápasu řekl vedoucí Vlků Josef Březina: „Že nás nečeká jednoduchý zápas, to jsme věděli. Jenže jsme se nedokázali vypořádat s důraznou obranou hrou hostí, jejich blok nám činil velké problémy. Scházela nám překvapivá, rychlá nahrávka a přesná střelba. Utápěli jsme se v soubojích v rozích a soupeřovou brankou, místo jednoduchých a přímočarých řešení situací s tahem přímo do branky. Do startu soutěže tak je na čem pracovat. Poděkování si dnes zaslouží fanoušci. Tolik jsme jich v tomto počasí nečekali a byli opravdu výborní."

Třetiny: 0:1, 0:1, 2:2

Vyloučení: 9:11, Homolka ( Jbc )5 min + osobní trest do konce , Xia Shengrong - Trest ve hře

Sestava Vlků: Hrstka ( Král Jan ) – Čechura, Krejsa, Pilař, Jandejsek, Pulec, Pokorný, Tržický – Maďar, Kačírek, Frk – Homolka, Nezbeda, Král Petr – Koryta, Bouřil, Jursa - Gecko