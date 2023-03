Sezóna se Vlkům nevydařila tak, jak byli fandové zvyklí z let minulých. Výsledky nahoru, dolů, hráči přicházeli a odcházeli, mužstvo ne a ne najít zlatou střední cestu, aby výsledky byly takové, na jaké všichni čekali. A proto se v kuloárech stadionu často vzpomínalo, jaké to byly nervy, když byl na vlásku pravý opak - postup do vyšší soutěže. A jestli se taková situace do Jablonce ještě někdy vrátí.