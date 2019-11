Vlci Jablonec - RODOS Dvůr Králové 3:4

Po vítězství v Bílině chtěli jablonečtí hokejisté bodovat i v domácím utkání proti Dvoru Králové. Ten se pohybuje v tabulce hned za vedoucím Vrchlabím a Mostem a v úvodu utkání to bylo znát. Hosté přitlačili domácí celek před jeho branku a Mašek se měl v brance co činit. V deváté minutě hráli Vlci v oslabení a soupeř Tondrem početní výhodu využil a šel do vedení.

Domácí se snažili o srovnání, odkryli však více obranu a soupeř toho dokázal využít. Po brankách hostujícího Duška a Mocka byl v 16. minutě stav 0 : 3 a s Vlky to vypadalo hodně zle.

Vyměnili se gólmani

Po třetí obdržené brance pak opustil domácí svatyni Mašek a nastoupil Jelínek. Do konce první třetiny se pak již skóre nezměnilo. Do té druhé pak Vlci vstoupili daleko lépe a srovnali ve hře krok se svým soupeřem. „V kabině jsme si o přestávce něco k tomu řekli, kluci si řekli, co a jak. Druhá třetina vypadala daleko líp. Rozhýbali jsme nohy, začali jsme bruslit, přihrávky nám začaly chodit na hůl. Soupeři už jsme tolik nedovolili a snížili jsme na 3:1. A ještě jsme některé šance nevyužili,“ popsal situaci na ledě trenér.

Vlci Dvůr zaskočili

Naopak soupeř možná, pod vlivem výrazného vedení, trochu zvolnil a důraznější hra Vlků mu činila problémy. Problémem jabloneckého celku byla hlavně koncovka, ve které se nedařilo a hostující Čáp dlouho držel čisté konto.

Všechno rozjel Pilař

Kapituloval až ve 35. minutě, kdy od modré pálil Pilař a tečovaný skákající puk brankáře hostí překvapil. Při odchodu do kabin tak po dvou třetinách svítil na ukazateli stav 1 : 3. A Vlci šli do poslední části s odhodláním zvrátit zápas.

„Do třetí třetiny jsme se v kabině pořádně vyhecovali. Začali jsme si vytvářet velký tlak a šance. A dokázali jsme snížit na 3:2. To nás nakoplo a věřili jsme, že uhrajeme remízu,“ uvedl kouč.