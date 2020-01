HC Vlci Jablonec – HC Rodos Dvůr Králové 4:5

Bylo to na počátku páté minuty a po nahrávce od Nevyhoštěného překonal hostujícího gólmana Patrik Maďar. Jenže o tři minuty později hráli hosté přesilovku a ač se jim v ní příliš nedařilo, těsně před jejím vypršením se jim přeci jen povedlo srovnat stav utkání. Bojovně naladění Vlci ale ani zdaleka nesložili zbraně a po několika velmi slibných situacích šli znova do vedení . V roli střelce byl tentokrát Nevyhoštěný, nahrávači pak byli Pavlů a Kačírkem.

Dají a hned inkasují

A domácí se tlačili do útoku i nadále, jenže dobře chytající Jeschke a nepřesná muška byli proti jakékoliv změně stavu a navýšení domácího vedení. Naopak, když už to vypadalo, že do kabin na první přestávku se půjde za vedení Vlků, udeřili hosté podruhé a vyrovnali. Nástup do druhé části zápasu patřil opět domácím.

Do vedení je hned v první minutě druhé třetiny poslal Kačírek. Ale v poslední době se Vlkům až příliš stává to, že inkasují téměř bezprostředně poté, co vstřelí branku. A bylo tomu tak i tentokrát, vyrovnávací branku hostí vstřelil Valášek.

Poté se na led odehrávala hokejová bitva, která neměla jasnou převahu ani na jedné straně. Šance se rodily před oběma gólmany, střelcům však chybělo více klidu a také štěstí. To vše platilo až do 39. minuty zápasu. V té udeřili hosté a aby toho nebylo málo, v rozpětí pár desítek vteřin hned dvakrát. Do kabin se šlo za stavu 3 : 5.

Zase tak koncovka!

Vlci zbraně nesložili, v poslední části hry bojovali jako správná vlčí smečka, jen ta koncovka kdyby nebyla tak žalostná. A také troška štěstí, kdyby se přiklonila na stranu domácích. Naděje svitla až v samotném závěru, když měli domácí výhodu čtyř minut přesilové hry. Využili ji a snížili v 58. minutě na rozdíl jediného gólu, když se zblízka trefil Homolka. V závěrečné dvouminutovce to bylo hodně nervózní , na ledě se strhla i opravdová bitka. Vyrovnat se Vlkům ale nepodařilo. A tak opět odcházeli do kabin jako poražení.

Trenér Vlků Karel Hornický: „Začátek jsme chytli. Šli jsme do vedení, dali jsme branku, vypadalo to, že nám zápas tentokrát vyjde. Ale zase jsme doplatili na stejné chyby. Nedokázali jsme vyvézt puk, dát přihrávku, zbytečně se tlačíme do mnoha hráčů, místo, abychom hledali volný prostor. Jsou to triviální chyby, které nás sráží celou sezonu.“

Jablonečtí ale makali na plné obrátky. Diváci viděli kvalitní hokej, ve kterém hosté Vlky nepřehrávali, jen nedělali stejné chyby, jako domácí. Utkání bylo vyrovnané, obě mužstva si vytvořila dostatek šancí na vítězství. „Doplatili jsme na to, že se nadřeme na branku. Neproměňovali jsme jednoduché šance na gól.“

Trenér zdůraznil, že všichni hráči mají velkou motivaci a chtějí. Ale některé individuální chyby je srážejí, i když jsou založené na dobré myšlence. Ale provedení jí chybí.

Stihne i sledovat čas

„Nemáme stálého rozdílového útočníka, který dokáže podržet puk. V dnešním zápase tu roli splnil Michal Nevyhoštěný, který tohle umí, navíc se ještě podívá na časomíru, jestli je potřeba zápas hnát nebo ne. Umí si tu hru přečíst. Ostatní kluci to třeba umí taky, ale přidávají se po kouskách, ještě to nedává dohromady takový celek, jaký bychom potřebovali,“ řekl Hornický.

Trenér soupeře Jiří Malinský: Duel 35. kola potvrdil, jak náročné boje nás v závěru základní části soutěže čekají. Na severu Čech jsme třikrát prohrávali. Dvakrát Milan Valášek a jednou Patrik Fořt ale dokázali vždy srovnat. O našem vítězství rozhodl závěr prostřední dvacetiminutovky a v něm dva slepené góly Dominika Duška a Honzy Ježka.

Do utkání tentokrát nenastoupil Tomáš Plíhal, protože je vázán hostováním v Kobře Praha. A vedení pražského klubu ho zatím do Jablonce neuvolnilo. „Pracujeme na tom, aby se to povedlo, ale je to na mrtvém bodě. Hlavní slovo bude mít Kobra,“ dodal jablonecký trenér.

Třetiny: 2:2, 1:3, 1:0

Branky a nahrávky: 5. Maďar (Nevyhoštěný, Kačírek), 13. Nevyhoštěný (Pavlů, Kačírek), 21. Kačírek (Maďar, Nevyhoštěný), 58. Homolka (Nezbeda, Nevyhoštěný) – 10. Valášek (Havlas), 20. Fořt (Svoboda, Ježek), 22. Valášek (Luštinec, Karlík), 39. Dušek (Půhoný, Petira), 40. Ježek (Fořt, Svoboda)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (40.Mašek) – Pavlů (C), Čechura Pulec,, Tržický, Pilař,Krejsa – Kačírek, Nevyhoštěný, Maďar (A) - Homolka (A), Král, Jursa - Miškovský, Nezbeda, Bouřil