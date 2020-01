Jabloneckým hráčům zpočátku Lípa odskočila až na 4:0. Zápas pak končil nerozhodně 6:6 a na řadu přišly nájezdy. Bojovnost domácím určitě nechyběla. Občas mladí Vlci dělali hrubé chyby, za které je hosté potrestali. „Byli jsme si navzájem vyrovnaným soupeřem. Ale oni dávali góly a my ne. Hlavně ze začátku se nám nedařilo dát branku,“ uvedl k průběhu kouč domácích.

Pak došlo na nájezdy A ty jsou, podle Lubomíra Borny, vždycky sázka do loterie. Záleží na tom, jaký je led, jak puk skočí nebo neskočí. Zápas to určitě špatný nebyl,“ zdůraznil kouč.

Přesto tým nepodává takové výkony, jaké by si představoval. Je přesvědčený, že hráči mají navíc. „Pohybujeme se na pátém, šestém místě tabulky. Na začátku soutěže jsme měli hodně zraněných. Před koncem roku jsme tři zápasy prohráli a tím jsme se v tabulce trochu propadli. Určitě se ale chceme zase brzy vyškrábat nahoru,“dodal trenér.

Hrají také starší žáci

Dorostenci mají zápasy každý víkend, takže příležitost, aby napravili chyby a nasbírali další body, určitě mít budou. Hracím dnem je pro ně neděle.

A jaký mají Vlci v kategorii dorostenců cíl? „Hlavně chceme, aby si zahrálo co nejvíc kluků. Do týmu už zapojuji také mladší hráče z týmu starších žáků. Proto o postupu neuvažujeme, ale určitě chceme soutěž odehrát se ctí a připravit hráče na příští rok. A starší hráče připravit na postup do juniorky, která by se měla otevřít. A starším žákům otevřít dveře mezi dorostence,“ informoval kouč dorostu.

Pomůžou dorostu

Na nedostatek žáků si nestěžuje, vítá občasnou výpomoc starších žáků. „Do zápasu s Českou Lípou nastoupila žákovská posila a byl výborná, udělala tři body. Máme některé kluky z žáků vyhlédnuté. A myslím, že i pro ně je to určitá odměna nastoupit za dorostence,“ řekl trenér.