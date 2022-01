Rodiče, kteří dorazili na akci se svými dětmi, se po registraci usadili v klubovně. Kluky a holky si odvedli trenéři do haly, kde s nimi začali sportovní odpoledne s míčem, tenisákem nebo hokejkou na připravené hokejové střelnici nebo postaveném minihřišti s malými brankami.

Kluků a holek dorazilo sedm ve věku od 4 do 9 let. Po rozcvičení děti skočily do bruslí a šlo se na led. Některé z dětí stály na brusličkách poprvé a začaly podle očekávání roztomilými pády. Na konci této akce všichni z ledu odcházeli bez podpory trenérů ani pomůcek. Klub HC Frýdlant věří, že s většinou z nich se opět potká. Ať už na Školičce bruslení nebo i při hokejových trénincích nejmenších nadějí Frýdlantu.

Inspirací jim byla také ukázka bruslení a hokejového zápasu v podání mladší přípravky HC Frýdlant. Většina z těchto malých hokejistů si sama prošla stejným náborovým dnem a o to větší radost a úsilí z nich v tomto hokejovém utkání vyzařovalo. Někteří se dokonce věnovali příchozím účastníkům akce, jako rádci, pomocníci nebo jen jako kamarádi nebo spoluhráči. A to je jeden z cílů této akce….ukázat dětem,ale i rodičům,že hokej je týmová hra a její součástí je kamarádství a touha společně si užít radost z této krásné hry.