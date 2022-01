Po registraci si odvedli trenéři malé sportovce na rozcvičku, kde si děti vyzkoušely všestrannost. Na programu byl basketbal, fotbal a hokejová střelnice.

Mezi tím si šéftrenér mládeže Jiří Slabý a vedoucí mládeže Jakub Duda odebrali rodiče na prezentaci o fungování klubu, představení hokejového prostředí a informacích o povinné výbavě pro děti, kterou klub nabízí pro nováčky k zapůjčení zdarma. Každé zaregistrované dítě si odneslo dárek od Českého hokeje ve formě hokejové láhve CCM, letáčku od sponzora Kaufland a drobné dárečky od klubu HC Turnov 1931.

To hlavní přišlo ve chvíli, když se celá parta nově příchozích členů a dětí, kteří do kategorie náboru už pravidelně chodí, sešli na ledové ploše. Hlavní trenérka náboru Pavla Skalníková ve spolupráci s trenéry všech věkových kategorií dětem připravili ukázku tréninku formou her. Děti si vyzkoušeli sbírání míčků, nácvik bruslení na opičí dráze a hokej na malé branky. Uprostřed hřiště se věnovali další trenéři nejmenším dětem, kteří se dnes po prvé seznamovali s bruslením a potřebovali osobní přístup pro jejich pohodlnější start.

Na další třetině probíhala ukázka minihokeje mixu ročníků z 1.-4. třídy pod vedením trenéra Martina Pánka, aby rodiče a děti viděli, jak probíhají utkání dětí v následujících letech po přechodu z náboru do kategorie přípravky.

Necelá hodina tréninku uplynula jako voda a všichni hokejisté a trenéři se sjeli doprostřed kluziště na společné foto.

„Vnímáme dnešní akci pro náš klub jako úspěšnou a už se těšíme na výchovu dalších talentů, hokejistů, gentlemanů, sportovců a hlavně na vytvoření další hokejové party děti,“ pokračoval Duda.

Tato akce je spolupořádána Českým hokejem. Na trénink nejmenších však může přijít i ten, kdo neměl možnost v rámci akce Týden hokeje. Každé úterý v 16.30 a v neděli v 8.15 si můžou děti ve věku od 4-8 let vyzkoušet trénink. Za první hodiny se v Turnově nic neplatí a tak uvidíte, jestli je hokej pro vaše dítě to pravé.

„Za pomoc s organizací vydařeného hokejového odpoledne a bezvadný průběh celé akce děkujeme všem zúčastněným trenérům, trenérkám a pomocníkům,“ dodal Jakub Duda.