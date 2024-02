Jenže byli to hosté, kdo do utkání vstoupil lépe a v sedmé minutě šel, po střele Vomáčky, do vedení. Slušně zaplněné hlediště, ve kterém nechyběla ani početná skupina fanoušků z Lípy, pak bylo svědkem rychlého hokeje, který ale dostával stále častěji podobu prvního utkání. V domácí obraně se objevovala okénka a soupeř z nich hrozil. Gepardi sice v 15. minutě vyrovnali, když gólmana hostí překonal Pavlů. Hosté však na obdrženou branku odpověděli bleskovým dvojúderem a v 18. minutě vedli 3 : 1. Domácí také rychle odpověděli a Herda ještě před hvizdem snižil, když zaskočil hostujícího brankáře „dloubáčkem“ z brankové čáry.