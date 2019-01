Jablonec nad Nisou – Po úspěšném utkání II. ligy, které jablonečtí Vlci sehráli na ledě Bíliny a soupeři dali deset branek, se opět představili doma. Návrat to ale veselý nebyl.

První třetina ještě vypadala optimisticky, Vlkům se podařilo dát v patnácti minutách čtyři branky. „Pomohla nám k tomu i přesilová hra, kterou jsme využili. Vypadalo to, že soupeř bude tahat v tomto zápase za kratší konec,“ řekl k úvodu utkání sekretář klubu HC Vlci Karel Hornický.

U SOUPEŘE BYL RACHOT

Druhá třetina byla ale o něčem jiném. Vypadalo to, že v kabině soupeře došlo o přestávce k pořádné bouřce. „Zřejmě si řekli, že do nás půjdou tvrdě a taky šli. A my jsme, bohužel, jejich tvrdost opláceli takovými zákroky, za které nás rozhodčí vylučovali. Místo toho, abychom hráli dál svoji hru, tak nás to trochu rozhodilo,“ dodal k druhé třetině Karel Hornický. Vlci pak dovolili Kolínu snížit na rozdíl jedné branky.

A pak se už nedostali do správného tempa, takového, jaké měli v první třetině. „A k tomu naši hráči ještě chvílemi zbytečně diskutovali s rozhodčími. Ale ti, když udělají jednou výrok, tak už ho zpátky nevezmou. No a pak už utkání dopadlo tak, jak dopadlo, v náš neprospěch,“ zkonstatoval Karel Hornický.

VLCI SE CHTĚLI PRÁT

Uznal, že soupeř tentokrát vyhrál zaslouženě. Zaskočil domácí tvrdou hrou a Jablonečtí, místo, aby odpověděli kvalitním hokejem, tak spíše hledali prostory k šarvátkám.

Domácí narazili v tomto duelu na soupeře, který se hned tak nehodlal vzdát. Na rozdíl od Bíliny, která se po prvních třech brankách úplně rozložila a neměla na vítězství šanci. Do Jablonce tentokrát přijel takový Kolín, kterému v minulém utkání doma také Vlci podlehli. A ze svých chyb si příliš ponaučení nevzali. Na kolínském ledě je sice Jablonečáci porazili, ale doma na Kolín zatím nevyzráli.

PROHRU NESOU ŠPATNĚ

„V Kolíně mají širší hřiště. Oni nás tady na tom našem malém prostě zmlátili. A je pravda, že někteří hráči to nesou špatně. A po vysoko vyhraném předchozím zápase vůbec. Budeme se snažit to v dalším domácím utkání zlepšit a vrátit divákům pohodu a radost z vítězství,“ slíbil před zápasem v sobotu 12. ledna sekretář klubu. Druhá a poslední třetina nevyzněla pro domácí Vlky, v každé inkasovali tři branky a připravili se tak o další body.

KOUČ TO VIDĚL STEJNĚ

„Byli jsme efektivní, ale herně jsme zase takovou převahu neměli, i když efektivita při zakončení tam byla. V dalších dvou třetinách jsme inkasovali takové góly – nególy. Další šance na góly jsme na hokejkách určitě také měli, ale bez efektu. Ve třetí třetině jsme nějaký tlak předvedli, ovšem bez dorážky a bez branek. Všechno je to hlavně právě o gólech,“ okomentoval výkon svých hráčů trenér Petr Vyskočil.

HC Vlci – SC Kolín 4:6 (4:0, 0:3, 0:3)



Branky a nahrávky: 2. Havelka (Frk), 6. Maďar, 12. Nezbeda (Havelka), 16. Mrkvička (Plíhal, Bříška) – 21. Bezděk (Semirád), 24. Němec, 39. Březina (Malý, Pýcha), 48. Šafránek (Pýcha), 59. Němec (Zumr, Bezděk), 60. Kozák.

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hosnedl (Jelínek Jakub) – Melovič, Mrkvička, Pavlů, Čechura, Abraham, Šuráň, Havelka Dominik – Šilhan, Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr Lukáš (A), Brokeš, Plíhal (C), Mulač, Maďar, Bříška (A)