Mimo jiné totiž jablonecké borce trápí nedůrazné vstupy do zápasů, respektive do úvodů třetin. A to platilo i tentokrát. Do vedení v zápase šli totiž hosté již v polovině čtvrté minuty. Domácí hokejisté sice bojovali, ale trápila je druhá slabina poslední doby, důraz před soupeřovou brankou a přesná koncovka.

Branka na dosah

Inkasované brance totiž předcházela situace, kdy se Kačírek s Nevyhoštěným řítili na brankáře hostí Lavingera, ale neuspěli. Domácím se pak podařilo srovnat stav utkání ve 13. minutě po Nevyhoštěného přesné teči Děčín mohl jít do vedení v poslední minutě první části, když měl výhodu trestného střílení po „hasičském“ zákroku Homolky. Hrstka ale puk za svá záda nepustil a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Druhá třetina byla kopií první. V čase 22:17 šel Děčín opět do vedení.

Vlci sice dřou, bojují, ovšem překonat hostujícího gólmana se jim nedaří. Navíc svoji hru oslabují častým vyloučením. A když ani domácí Frk nevyužil výhodu trestného střílení ve 38.minutě, šlo se do kabin za vedení Děčína. Stav 1 : 2 po druhé třetině trval pouze půl minutu.

Domácí vyrovnali

Zvýšení stavu z pohledu hostí na 3:1 se zdálo být konečným rozhodnutím vývoje. Ale nebylo! Bojující Vlci nejprve Bouřilem snížili a poté v 51. minutě Kotyzou vyrovnali. Naděje žila! Když už se pak zdálo, že zápas dospěje do prodloužení, využili hosté zaváhání domácí obrany a 15 vteřin před koncem šli opět do vedení.

Domácí vsadili vše na jednu kartu, ta ale nevyšla – při hře bez gólmana inkasovali po páté. Serie zápasů bez výhry tak nekončí a mrzí to o to více, že přímí soupeři v boji o šesté místo a postup do play off své zápasy prohráli.

Karel Hornický, trenér Vlků: „ Je hrozný, co předvádíme a co všechno nedáme, o tréninku střílí hráči jak o život a v zápase nic. A když už to vyrovnáme, tak patnáct vteřin před koncem přijde chyba, která to soupeři daruje. Je to škoda, protože ostatní výsledky nám tentokrát hrály do noty“

Třetiny: 1:1, 0:1, 2:3

Branky a nahrávky: 13. Nevyhoštěný (Pavlů, Kačírek), 49. Bouřil (Jursa, Kotyza), 51. Kotyza (Pilař, Pavlů) – 4. Tůma (Faigl), 23. Smola (Ineman, Fojt), 41. Volráb (Zicho), 60. Fojt (Smola), 60. Zajan

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hrstka (Lank) – Pulec, Pavlů, Čechura, Tržický, Čihák, Pilař – Frk, Kačírek, Miškovský, Homolka, Nevyhoštěný, Král, Jursa, Bouřil, Nezbeda, Kotyza