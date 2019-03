Mostečtí Lvi – HC Vlci Jablonec 4:3

Po necelých čtyřech minutách hráli přesilovku domácí borci a i oni početní výhodu využili. Hrál se v tu dobu rychlý, důrazný hokej, který se musel přítomným divákům líbit. Ovšem méně se jim líbila rychlá branková odpověď z hole Babce, která poslala Vlky opět do vedení. S jednobrankovým náskokem nastupovali hosté i do druhé části hry. Oba týmy v ní zvolily opatrnější způsob hry a v něm byli úspěšnější domácí hokejisté, když ve 25. minutě opět srovnali stav zápasu. Po vyhraném vhazováním se trefil hned „z první“ Čmolík.

A mohlo být pro Vlky ještě hůře. O minutu později zastavil unikajícího domácího útočníka nedovoleným způsobem Havelka, rozhodčí nařídil trestné střílení. Hosnedl však domácího Smolku vychytal. Vyrovnaný stav pak vydržel až do 37. minuty, kdy opět v přesilové hře skóroval Tondr a Vlci se opět ujali vedení. To jim vydrželo do druhé minuty poslední části hry. V jejím úvodu hrál Most přesilovku, v ní sice neuspěl, jenže těsně po jejím konci srovnal s přispěním teče hostující obrany Hrdlička. Poté se na ledě odehrával boj o každý kousek ledu s řadou slibných příležitostí na obou stranách.

Ve chvíli, kdy se již zdálo, že zápas dospěje do prodloužení a Vlci hráli přesilovku, přišel smrtící úder Lvů. Po chybě v útočném pásmu ujela dvojice Kohos – Smolka a druhý jmenovaný v čase 59.16 vstřelil vítězný gól domácích. Po dvou zápasech vede Most v sérii 2:0 a ve středu může v Jablonci sérii ukončit. Vlci však jistě udělají vše pro to, aby sezóna ještě neskončila.

Trenér Vyskočil po zápase řekl: „Dvě třetiny jsme tahali za delší stranu provazu, jenže pak jsme dostali gól na 3:3 odrazem od našeho obránce. Hra se stala opatrnější a soupeř byl v závěru šťastnější. Prohráváme dva nula, ve středu se hraje o všechno. Musíme se ještě více tlačit do střelby a poučit se z toho, co nefunguje. Konec ještě není!“

Branky a nahrávky: 12. Přeučil (Mála, Urbánek), 25. Čmolík (Böhm), 42. Hrdlička, 60. Smolka (Kýhos) – 8. Mrkvička (Tondr, Bříška), 13. Babec (Nezbeda, Homolka), 37. Tondr (Mulač, Mrkvička)

MOSTEČTÍ LVI: Štěpánek (Chabr) – Polák, Urbánek, Kunrt, Havlůj (A), Kuncl, Fučík, Novák – Přeučil (A), Hrdlička, Vašíček, Böhm, Kýhos, Nedrda (A), Mála, Čmolík, Smolka. Trenér: Vladimír Machulda

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hosnedl (Jelínek) – Mrkvička, Pavlů (A), Čechura, Abraham, Šuráň, Havelka, Melovič – Švík, Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr Lukáš (C), Gecko, Brokeš, Mulač, Maďar, Bříška (A). Trenér: Petr Vyskočil