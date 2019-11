Na nedostatek zájemců o hokej si v klubu HC Vlci Jablonec stěžovat nemohou. V patách druholigovému áčku jde hned několik mládežnických mužstev. Jedním z nich je také tým U 10, který trénují Tomáš Měrtl a Lukáš Žemba. Na ledě se jejich svěřenci prohánějí minimálně třikrát v týdnu v rámci tréninků a o víkendech v turnajích nebo v přátelských zápasech.

Na nedostatek mládeže si jablonečtí HC Vlci nemohou stěžovat. Jeden z týmů tvoří kategorie U10, kterou trénují Tomáš Měrtl a Lukáš Žemba. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

„V našem týmu máme kluky ročníku 2010 a 2011. Jsou to tři brankáři a dvacet dětí do pole. V soutěži hrají vždy dva zápasy v jeden den. Snažíme se, aby si zahrálo co nejvíce kluků,“ informoval trenér Tomáš Měrtl. Potvrdil také, že se s kolegou shodli na tom, aby tým hrál co nejčastěji a byl co nejvíce na ledě. „Naše Udesítka má třikrát v týdnu hodinu na ledě a pak ještě hodinu suché přípravy. O víkendech je čekají zápasy, buď mistrovské nebo přátelské,“ popsal činnost trenér.