„V první třetině byl soupeř bruslařsky lepší. My jsme nezachytili nástup. Pár šancí jsme měli, ale prostě nedáme gól v té fázi, kdy bychom ho dát měli. A dvakrát jsme pak nechali soupeře vystřelit od modré čáry a puk skončil v síti. Byla to naše nedůslednost. Nikdo proti hráči nevyjel, nezablokoval ho. A tím jsme si v první třetině způsobili zbytečné problémy.“

Co řekne sudí, platí

Druhou třetinu zhodnotil kouč Vlků jako nadměrně rozkouskovanou, hrálo se ve třech, ve čtyřech. „Některé zákroky byly na vyloučení, jiné ne. Ale od toho je tam rozhodčí. Ale všechno jsme ubránili. A ještě jsme měli další šance. Podle mne je ale hokej kontaktní sport. A těch zákroků, za které by stále někdo měl být na trestné lavici, zase tolik nebylo. Hra se pak velmi rozkouskovala, ani jeden z týmů se nemohl rozehrát. To už podle mne pak není hokej.“

Vyrovnali a tlačili

Ve třetí třetině se Jablonečtí nadechli a upravili stav utkání na 1:2. Asi se ale brzy zaradovali z rozjezdu, protože vzápětí inkasovali na 1:3. A důvodem byla opět nedůslednost. „Nechali jsme odjet hráče úplně samotné. Opět jsme je špatně pokryli. Ale pak jsme přece jen zabojovali a dokonce jsme vyrovnali,“ řekl trenér.

A také mohli domácí o výsledku rozhodnout. Ale zase se projevila absence takového borce, který by rozhodl. Zatím se týmu nedaří dát v rozhodující okamžik rozhodující branku. „Dosud jsme ve všech zápasech dokázali vstřelit tři góly. Věřím, že až přelezeme hranici tří branek, tak se tato naše kletba zlomí. Ale to bude ještě nějakou dobu trvat,“ zamyslel se Karel Hornický. Z dalšího druholigového utkání si tedy Jablonečtí připsali alespoň bod. Atmosféru utkání pokazil incident fanoušků s hráčem.

Už neudrželi emoce

K incidentu se vyjádřil vedoucí týmu Vlků Josef Březina, který konflikt řešil přímo na ledové ploše. „Po konci zápasu došlo ke zbytečnému konfliktů fanoušků s hráčem Nové Paky. Ti ho hrubě slovně napadali jen za to, že je Jablonečák a dal v utkání Vlkům gól. On na to reagoval tak, že vylezl na mantinel a šermoval proti nim hokejkou. Byla z toho pořádná mela, naštěstí bez fyzických kontaktů. Ale pro hráče i náš klub to ve finále bude znamenat tresty a pro Vlky ještě navíc finanční pokutu. A to všechno kvůli emocím, které mohli tito fandové udržet na uzdě. Vážíme si všech fanoušků, kteří nám přijdou fandit, ale takhle ne, prosím,“ vzkazuje vedoucí domácího mužstva.

Chybí poslední tah

Jabloneckým stále chybí to finálové umění, ten kousek štěstí, kdy v jeden okamžik někdo z hráčů dovede tvrdě zakončit a je z toho branka. Zápas měl ale i světlé okamžiky Vlků. „Vyrovnávací branka při přesilovce pět na tři byla luxusní. Pavlů dostal parádní přihrávku přímo na hůl a dovedl ji výborně zužitkovat, po ledě krásně prostřelit. Nám ale stále chybí hlavně ta závěrečná fáze rozhodnout. Určitě ale nemůžu říct, že by se na to kluci vykašlali. Bojují naplno až do úplného konce. Vedení klubů slíbilo, že klíčového hráče shání. Tak já tomu věřím,“ zdůraznil jablonecký trenér.

Posila se už chystá

Generální manažer Vlků David Bartel utkání sledoval a ohodnotil ho slovy: „Nejprve bych chtěl vyzdvihnout a pochválit brankáře. Jelínek nám teď chytá velmi dobře. Jinak ale první třetina byla špatná. Ta nám utekla, jako bychom zůstali v šatně. Ve druhé jsme se zvedli a myslím, že jsme byli i lepším týmem na ledě a Paku jsme přehrávali. Ve třetí třetině vzali osud do rukou rozhodčí. A pak k tomu začaly pracovat emoce, které vyvrcholily po konci prodloužení. Náš bývalý hráč neovládl vyhrocené emoce a začal naskakovat na hrazení. A došlo k hádce s fanoušky. Šance jsme ale měli. Ale koncový hráč nám chybí. Podcenil jsem na začátku sezóny situaci, když útočníci slibovali, že ten rozhodující úder vezmou na sebe. Podvědomě to tlačí na Pavlů, ale on to z pozice obránce být nemůže.“

Manažer Vlků ale uvedl, že jednání se blíží ke konci, klíčového hráče vytipovaného mají a když všechno dopadne podle plánu, měl by se v jabloneckém dresu objevit nejdéle v listopadu, ale možná, že i o nějaký den dřív.“

HC Vlci Jablonec - BK Nová Paka 3:4 po prodloužení

Branky a nahrávky: 46. Nezbeda (Jursa), 48. Pilař (Nezbeda, Král), 57. Pavlů (Kačírek) 9. Abraham (Nevyhoštěný, A.Půlpán), 19. Malík, 46. Hric (TS), 65. Mlčoch (Hric)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Lank) Pílek Krejsa, Pilař, Pavlů (C), Čechura, Pulec, Tržický, Jandejsek Jursa, Nezbeda, Frk, Homolka (C), Kačírek, Král, Gecko, Kotyza, Miškovský, Maďar (A), Bouřil.