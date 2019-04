HC Vlci Jablonec – HC Letci Letňany 8:6 (3:3, 4:2, 1:1)

Dvakrát se soupeři povedlo stav vyrovnat, fanouškům i hráčům tím hráli pořádně na nervy. „Možná nešlo ani tak o nervy, ale spíš zamrzelo, že jeden útok něco vytvořil a ten další to zase ztratil svojí liknavostí a nezodpovědným přístupem,“ uvedl k průběhu první třetiny Karel Hornický. Další se už o něco zlepšila, i když vyčíst se Vlkům dalo, že málo bruslili. „Nejdůležitější ale je, že jsme vyhráli. Divák si přišel na své a náš trenér měl z toho málem infarkt,“ dodal Karel Hornický.

A kouč Vlků Petr Vyskočil okomentoval duel slovy: „Máme důležité tři body. Z hlediska produktivity osm branek je výborných. Obrana, to ale nebyla žádná sláva. Poslední zápas jsme s Letňany taky vyhráli. Dnes jsme ale nepředvedli optimální výkon. Soupeř nás pohybem a agresivitou dostával trochu do problému. Obrana měla ale slabý den. Šest gólů inkasovat od takového soupeře, to je špatn. Udělali jsme hrubé chyby a toho se musíme vyvarovat.“

V SOBOTU ZASE DOMA

Další utkání čeká na Jablonecké zase doma. Už se začínají prolínat skupiny, na jablonecký led přijede Bílina. „Bílina má hodně mladých hráčů, kteří hrávali třeba extraligu juniorů.J e to mladý tým. Budeme bojovat o to, aby body zůstaly v Jablonci,“ zdůraznil Hornický.

Branky a nahrávky: 5. Brokeš (Mulač), 14. Bříška (Plíhal), 18. Plíhal (Mrkvička, L.Tondr), 29. Maďar (Pilař, Brokeš), 29. Švík (Pilař, Homolka), 32. Bříška (Plíhal, Mrkvička), 36. Pilař (Bříška, Plíhal), 57. Plíhal (Abraham, Bříška) – 13. Keller (Chlouba), 14. Šergl (Heldák), 18. Barbora (Dyrynk), 31. Heldák (Uhlíř), 34. Chlouba (Beran), 51. Valík (Chlouba, Heldák) HC Vlci Jablonec: Jelínek (Hrstka) – Melovič, Mrkvička, Pilař, Pavlů, Abraham, Šuráň, Havelka – Švík, Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr Lukáš (A), Brokeš, Plíhal (C), Mulač, Maďar, Bříška