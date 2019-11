HC Vlci Jablonec – HC Stadion Vrchlabí 1:8

Domácí borci sice nastoupili s odhodláním bojovat a příjemně překvapit svoje fanoušky nečekaně dobrým výkonem. Chyba v přesilové hře a následně inkasovaná branka v páté minutě ale odstartovala vrchlabský kolotoč.

Mezi pátou a čtrnáctou minutou nastřílelo Vlkům pět branek a o osudu zápasu bylo rozhodnuto. A to ještě řadu šancí jablonečtí brankáři zlikvidovali (Jelínka po čtvrté brance střídal Mašek).Těsně před odchodem do kabin pak přidali hosté šestou branku a zdálo se, že konečný výsledek snad bude dvojciferný. Druhá třetina však v takovém gólovém tempu nepokračovala. Vlci přeci jen zlepšili svoji hru, přidali na důrazu a přesnosti a také soupeř pod vlivem vysokého vedení zvolnil.

I tak ale přidal další dvě branky, když ze tří domácích vyloučení v této části dvě využil ke skórování. Obraz hry prostě korespondoval s postavením mužstev v současné tabulce a ukázal, kde je co zlepšovat ve hře domácích. Do poslední části hry již nenastoupil v celku hostí Jaroslav Bednář, hra se ještě více vyrovnala , ale i když si Vlci dokázali vypracovat ještě nějaké šance, jejich proměňování je slabinou. To se potvrzuje již delší dobu a jabloneckým hokejistům to v minulých utkáních bránilo v získání bodů.

V úvodu třetí části ale přeci jen Vlci skórovali, když se prosadil pěknou ranou do horního růžku domácí kapitán Pavlů. Jiná branka ve třetí třetině nepadl, a tak zápas skončil vysokou prohrou Vlků. „ Soupeř byl lepší ve všech směrech. Trochu naivně se kluci v první třetině snažili hrát se soupeřem jeho hokej a Vrchlabí nás vyškolilo. Důraz, přesnost, rychlost, to všechno nám scházelo. Postavení v tabulce se na ledě projevilo více než jasně. Bohužel, věřil jsem, že to zvládneme lépe,“ zhodnotil nepodařený duel domácích vedoucí Vlků Josef Březina.

Bednář měl respekt

Trenér Vlků Karel Hornický, i když se utkání nepovedlo podle plánu, určitě zbraně neskládá. „Slibované překvapení bylo, bohužel, negativní. Do zápasu jsme nevstoupili dobře, naopak hodně ustrašeně. Snažili jsme se sice hrát, ale nebyli jsme schopní zachycovat útoky soupeře. Vrchlabí nám ukázalo svoje zkušenosti. Jeho hráči všichni dělají všechno v rychlosti. A toho my nejsme schopní, v tom zatím zaostáváme. Soupeři využijí maximum šancí a nám se povede jedna z deseti v průběhu celého utkání. Na šance a branky se hodně nadřeme.“ Domácí druhou a třetí třetinu odbojovali. Bývalý ligový hráč a reprezentant Jaroslav Bednář v dresu Vrchlabí byl excelentní. Respekt Jabloneckých byl znát.

Jeden to nezachrání

Vlkům chybí střelec branek. Ale ani jedna taková posila nezachrání všechno. „Bednář i Sýkora jsou pro Vrchlabí velkými oporami. My nemáme střelce, který by dával branky. Teď se chceme oklepat a jedeme dál. V dalších třech zápasech hodláme konečně začít tu šňůru vítězství, kterou bychom tak potřebovali. Sráží nás individuální chyby a výkyvy ve výkonu některých hráčů, těch kteří jednou zahrajou precizně a jednou naopak. Ale kluci chtějí výsledky zlepšit. Nesmíme si myslet, že všechno zachrání jedna posila. Ta se totiž bez ostatních taky neobejde,“ zdůraznil Karel Hornický.

Třetiny: 0:6, 0:2, 1:0.

Branky: 43. Pavlů (Čechura, Gecko) – 5. Matějček (Dvořák), 11. Jirásek (Voženílek, Moník), 11. Mrňa (Kastner),13, Sýkora ( Mrňa, Jirků ), 20. Hozák (Kastner, Matějček ), 33. Bednář (Urban), 36. Hozák (Vágner, Matějček). Vlci: Jelínek ( 13. Mašek ) – Čechura, Pavlů, Pilař, Krejsa, Jandejsek, Pilek – Maďar, Kačírek, Gecko – Miškovský, Nezbeda, Homolka – Pulec, Jursa, Král – Bouřil, Kotyz