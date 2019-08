HC Vlci Jablonec – HC Vrchlabí 1:4

To Jablonec je na tom o poznání hůře a po úspěšných sezónách se v tuto chvíli teprve rodí nové mužstvo. Z loňského týmu nastoupilo do utkání pouze šest hráčů a krátká doba přípravy a nesehranost se na ledě projevila. V první třetině Vlci drželi se svým soupeřem statečně krok a dlouho drželi bezbrankový stav. To se změnilo až ve 12. minutě, když se hosté ujali vedení.

Do konce první části se pak skóre nezměnilo. Ve druhé třetině se pak taktovky v utkání ujalo Vrchlabí. Po několika vyloučeních domácích v krátkém časovém úseku získali hosté výraznou převahu a vyjádřili ji i dvěma brankami.

JEDINOU DAL ČECHURA

I přes dvě obdržené branky byl v těch chvílích nejvýraznější domácí postavou gólman Hrstka, díky kterému nenabralo skóre hrozivějších rozměrů. V poslední části zápasu se pak hra opět trochu vyrovnala, branky se po střele Čechury dočkal i domácí celek. Hosté pak minutu před koncem ještě jednou skórovali a skóre tak dostalo konečnou podobu 1:4.

Třetiny: 0:1, 0:2, 1:1

Vlci: Hrstka – Čechura, Pilař, Tržický, Pulec, Kolmann, Pilek – Maďar, Kačírek, Frk – Homolka, Nezbeda, Gecko – Koryta, Švík, Král – Daněk.