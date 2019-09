Vysoký vklad bude muset zaplatit do týmové pokladny Vlků Marek Frk. Jako autor dvou branek pojistil vítězství svého týmu. Ve výhru domácích věřil jen málokdo. A Vlci všechny příjemně překvapili

HC Vlci Jablonec - HC Trutnov 3 : 0



Po vysoké prohře v Mostě nastupovali k druhému utkání na domácím ledě Vlci proti Trutnovu. Ten v minulém kole, když měli Vlci volno, porazil vysoko právě Most. A tak důvěra fanoušků v jablonecký tým byla hodně malá. Jenže od prvního hvizdu rozhodčích jako by to byl jiný „mančaft“. Domácí hokejisté začali ve vysokém tempu, nedávali soupeři čas na rozehrávku a kombinaci, byli důrazní a tlačili se do branky soupeře. Odměna přišla záhy.



V polovině čtvrté minuty střílel od modré Pavlů, do kotouče lehce sáhl Maďar a ten skončil za zády brankáře hostí. Branka dala domácím hráčům křídla a byli to oni, kdo diktoval tempo zápasu. Další šance však zůstali bez brankového vyjádření a protože ani hosté nedokázali najít recept na pozorného Jelínka, šlo se do kabin za jednobrankového vedení Vlků.



A druhá třetina pokračovala v obdobném duchu. A střeleckou chuť dostal jablonecký první útok. Ten v prostřední části hry udeřil hned dvakrát – pokaždé stál na konci Marek Frk. A při odchodu do kabin tak svítil na ukazateli skóre stav 3 : 0.

Stav, který asi nečekali ani největší optimisté. Trutnov rozhodně nehrál špatně, ovšem jablonečtí hokejisté srdnatě bojovali, hráli důrazně a ve vysokém tempu. Do poslední části hry sice hosté naskočili se snahou o zvrat, domácí ale bojovali ze všech sil a šli za vítězstvím opravdu jako hladová smečka vlků. Navíc se pak mohli Vlci spolehnout na bezchybného Jelínka v brance. Se závěrečným hvizdem pak mohla začít oprávněná oslava vítězství a děrovačka fanouškům.



A jak hodnotil utkání domácí střelec Marek Frk ? „ Byl to z naší strany dobrý zápas . Po minulém utkání jsme chtěli hrát lépe, víc do branky a být víc jako tým. Šli jsme s odhodláním pozorně bránit a pomoci Jelínkovi v brance, aby se chytnul a to se povedlo. Hráli jsme týmově, táhli za jeden provaz, chtěli se vytáhnout před domácíma fandama a to se povedlo.. Dvě branky jsem dal naposledy loni v play off. Je to hezký, ale je jedno kdo góly dá, hlavně aby se vyhrávalo."

A s tímto krédem se vydají Vlci k dalšímu utkání – v sobotu je čeká ve Slaném celek Řisut .



Třetiny: 1 : 0, 2 : 0, 0 : 0

Branky: 4. Maďar ( Pavlů ), 27. Frk ( Čechura,Maďar ), 37. Frk ( Maďar )

Vy,oučení: 4 : 4, bez využití