Do vyrovnání však hosty nepustili, protože brzy po obdržení třetí branky přišly velké chvíle Kubínyho, který do konce druhé třetiny vstřelil soupeři dvě branky a čistý hattrick završil brankou v úvodu třetí části hry. Když pak Matěj Jakubec přidal osmou branku Jablonce, toužili domácí fandové po „desítce“. Na tu ale už nedošlo a hosté ještě dvě minuty před koncem utkání korigovali výsledek, když samostatný nájezd proměnil Kolmann. Hráči HC si tak připsali na své konto cenné tři body.

„Byl to napínavý zápas skoro až do konce. Zase jsme šli do vedení 4:1. Ale málem se nám to vymstilo jako v Jičíně. Soupeř snížil na 4:3, my jsme dali na 5:3. Ale třetí třetinu už jsme odehráli podle našich představ. Nebylo to jednoduché vítězství, vybojoval ho celý mančaft, od gólmana počínaje až do posledního hráče. Prvních deset minut jsme ale předváděli na ledě takové věci, že mi z toho skoro rostly vlasy. My jsme teď doma dvakrát prohráli, tak jsme potřebovali vyhrát. Tři body jsou pro nás důležité. Od zítra se začneme připravovat na nedělní (17.12.) derby s Gepardy, to bude těžký, vyhecovaný zápas. A bude to zároveň poslední utkání v tomto roce, bylo by dobré ho zakončit výhrou,“ zhodnotil domácí vítězný duel trenér Tomáš Měrtl.

„Nebylo to jednoduché, ke konci celkem tvrdá hra. Bylo to jako minule v Jičíně. Vlítli jsme na ně, udělali jsme si náskok, abychom mohli hrát v klidu, ale ve druhé jsme to na chvíli vypustili. Ve třetí jsme se do toho dostali a nechali jsme na ledě všechno. Frýdlant je v tabulce před námi, potřebovali jsme ho porazit. Teď nás čeká před Vánoci ještě jeden důležitý zápas proti Gepardům. Musíme se vyvarovat zbytečných individuálních chyb a faulů. Dneska už jsme hráli daleko zodpovědněji, než v minulých utkáních. Dneska to bylo vybojované. Hodně nás nakopl Kubíny, který dal dneska tři branky. A taky nová posila, Jakubec, který se dostával do mnoha šancí. Věříme, že na derby proti Gepardům přijde zase hodně lidí. Shodli jsme se, že takovou atmosféru, jaká byla na prvním vzájemném zápase, jsme dlouho nezažili. I když to bylo trochu vyhrocené derby, dalo se zvládnout. A na to další se začneme hned od pondělí připravovat,“ řekl Honza Hájek, který si ze zápasu s Frýdlantem odnesl patnáct vteřin před koncem ještě zranění. „Za mne to ale bylo čisté, špatně jsem si najel. Bylo to zbytečné. Pár stehů to spraví,“ dodal Hájek.



TJ HC Jablonec : HC Frýdlant 8 : 5 (4 : 1, 2 : 3, 2 : 1)

Branky : 3. Jakubec T. (Švík ), 11. Pilek , 12. Švík ( Jakubec T. ), 16. Šimůnek ( Kubíny ), 30. Kubíny ( Šimůnek ), 33. Kubíny ( Pilek ), 42. Kubíny (Šimůnek ), 43. Jakubec M. ( jakubec T., Švík ) - 12.Beran ( Kolmann), 22. Chlum , 29. Matějka ( Ira ), 39. Doubek ( Matějka, Folda ), 58. Kolmann