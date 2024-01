V boji o body cestovali jablonečtí Gepardi na led hokejistů do Jičína. Jičín je vedoucím týmem tabulky, a tak byl v utkání favoritem. Gepardi ale v posledních zápasech ukázali zlepšenou formu a na ledě lídra odehráli bojovný a vyrovnaný zápas.

HC Gepardi Jablonec | Foto: Josef Březina

V zápase na ledě Jičína byli šťastnějším týmem nakonec domácí hráči. Ti šli do vedení již ve čtvrté minutě po střele Dvořáka a stav 1 : 0 vydržel až do konce první třetiny. Hned v úvodu druhé srovnal stav zápasu na 1 : 1 hostující Kapička. Domácí však před koncem druhé části šli opět do vedení, když brankáře hostí překonal Žalud. V bojovné poslední části pak pečetil stav zápasu pět minut před koncem domácí Němec. Gepardi si tak body z Jičína nepřivezli, i když odvedli bojovný výkon.

HC Autocentrum Jičín : Gepardi Jablonec 3 : 1 (1 : 0, 1 : 1, 1 : 0)

Branky: 4. Dvořák , 36. Žalud ( Najman ), 55. Němec ( Najman ) - 22. Kapička ( Pabiška , Starý )