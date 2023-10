V dalším utkání krajské ligy hokeje přivítali jablonečtí Gepardi soupeře z České Lípy. Hosté přijeli pouze se dvěma pětkami a tak se zdálo, že by domácí měli mít navrch. Jenže zdání klamalo. Gepardi měli v nohách páteční zápas v Jičíně a dobře organizovaná obrana Českolipských s rychlými výpady jim činily problémy.

HC Gepardi - Česká Lípa | Video: Josef Březina

A když se k tomu přidala řada nepřesností na domácích hokejkách, nebylo divu, že do vedení šli ve čtvrté minutě hosté po střele Vomáčky.

Domácí borci našli recept na obranu hostí ve 14. minutě a Pojsl srovnal skóre. To však platilo pouze dvě minuty a hosté šli znovu do vedení. Autorem gólu byl Havel. O dvě minuty později ale domácí srovnali sta , když přesně pálil Kačírek. Za stavu 2 : 2 se šlo do kabin po první třetině a početná divácká kulisa čekala, jak se zápas bude odvíjet dál. Více se radovala skupina fanoušků z České Lípy. Jejich tým totiž šel opět do vedení po trefě Beránka. A pak přišla chvíle, která rozhodla o osudu utkání.

Po faulu, následné strkanici a dohadování s rozhodčím vyfasoval trest „pět plus do konce„ domácí Kapička a hosté následnou pětiminutovou přesilovku dokázali využít. Přidali v ní další dva góly, oba z hokejky Vondry.

Po druhé třetině tedy svítil na ukazateli skóre stav 2 : 5. Do poslední třetiny nastoupili Gepardi s odhodláním utkání zvrátit. Naděje jim zvedla přesná rána Pabišky ve 48 minutě. Gepardi zvýšili úsilí, jejich hra najednou dostávala obrátky, které fandové očekávali od počátku. Hosté ale usilovně bránili a když se zdálo, že domácí tlak přinese změnu skóre, přišel propad domácí obrany a Stejskal zvýšil na 6 : 3.

Do konce utkání pak již branka nepadla a hosté si tak odvezli cenné tři body. Hra Gepardů tentokrát postrádala, s výjimkou posledních deseti minut, rychlost kombinace, i přesnost. A hlavně chybělo přesné zakončení. To vše ale může přijít již za týden, kdy Gepardi hrají v sobotu od 17 hodin na ledě Frýdlantu.

HC Gepardi Jablonec : HC Česká Lípa 3 : 6 (2 : 2, 0 : 3, 1 : 1)

Branky: 14. Pojsl , 18. Kačírek (Herda), 48. Pabiška (Charvát): 4. Vomáčka , 16. Havel (Stejskal, J.Šesták), 23. Beránek, 27. Vondra (Vomáčka), 30. Vondra (Vomáčka), 58. Stejskal ( Preussler, Žák)