"Dali jsme rychlé dva góly a pak už jsme si výsledek pohlídali a přidali jsme další branky. Několik jsme jich taky inkasovali. Musím vyzdvihnout opět gólmana, který nás hodně podržel, hlavně na začátku utkání. Kdyby nám jich spadlo do naší brány víc, mohlo by se utkání vyvíjet úplně jinak. Překvapením pro nás byly dva góly našeho mladého hráče Vojty Pojsla. Na začátku sezóny ještě jeho výkony neodpovídaly mým představám, ale dnešní dvě branky byly už hezké a pro něho určitě motivující. Odehrál dobře dva poslední zápasy. Jsme rádi, když se mladým klukům daří a zlepšují se," řekl k utkání trenér Gepardů David Svoboda.

Další zápas hrají Gepardi doma, přivítají Varnsdorf v neděli 11. února v 18.15 hodin.

"A pak už se těšíme na derby s Jabloncem, ve kterém jsme v pozici hostů. Hraje se 18. února a věřím, že to bude hezká podívaná. Pokud dnes prohraje Jablonec doma s Jičínem (4.2.), tak už jim odskočíme na čtyři body. My už tím pádem teď máme play off jistou, ale Vlčáci se o ni musí ještě poprat. Do derby tím pádem půjdeme v klidu. Bude to vyhrocený zápas, jako ty dva předcházející. Ale doufám, že to bude hezká podívaná v rámci slušných pravidel hokeje," přeje si kouč Gepardů.

HC Frýdlant – HC Gepardi Jablonec 3:7

(0:3, 1:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 34. Folda (Slavík, Kolmann), 44. Dospěl, 53. Dospěl (Folda, Kolmann) – 10. Pabiška (Šorejs, Pavlů), 11. Pojsl (Nebuželský, Tomíček), 16. Tomíček (Herda), 22. Pojsl (Špaček), 35. Herda (Tomíček), 42. Pavlů, 42. Herda (Várady)

HC Frýdlant: K. Novák (I. Pyanov) — P. Beran, M. Kolmann, P. Doubek, J. Slavík — J. Hlister, L. Dospěl, D. Borecký, F. Havlíček, Š. Krebs, D. Folda, L. Folda, J. Kotrč, P. Capulič

HC Gepardi Jablonec: F. Macourek (J. Tomíček) — D. Várady, J. Bureš, M. Šorejs, A. Nebuželský, M. Pavlů — P. Maďar, P. Bitman, M. Pabiška, J. Peřina, D. Špaček, V. Pojsl, V. Tomíček, J. Herda, J. Šesták

Rozhodčí: Tomáš Borecký — Pavel Černý, Jakub Serbus

Diváci: 84