Trenér David Svoboda:

„Úplně hladce jsme se k výhře nedostali, to přiznám. „Deka“ ještě trochu na nás leží. Ale posílili jsme na důležitých postech co se týká kvality a taky jsme lehce mančaft omladili. A na všech ta změna byla pozitivně znát. I přesto, že jsme po první třetině prohrávali 3:1, tak druhou jsme 3:0 vyhráli a ve třetí už jsme si výsledek pohlídali. Od druhé třetiny se naše hra změnila.Začali jsme konečně fungovat tak, jak jsme chtěli na úplném začátku soutěže, že by to mělo být. A takhle chceme pokračovat dál.“

Svoboda: Padla na nás deka. V Lípě musíme naplno bodovat

Gepardi se v dalším kole představí na domácím ledě. Nastoupí proti Frýdlantu v neděli 3. prosince v 18,15 hodin.

„Z České Lípy se moc body nevozí. Proto je to tentokrát pro nás úspěch. Naše další výsledky už snad začnou vypadat jinak. Poděkovat za podporu chceme i našim fanouškům, kteří se za námi vypravili. Byli slyšet víc, než domácí, nechyběl jim ani buben. Pro nás to bylo fajn, moc příjemné. Doufejme, že v dalších zápasech bude náš výkon minimálně stejný, ne-li lepší,“ přeje si trenér Svoboda.

HC Česká Lípa – HC Gepardi Jablonec 3:4 (3:1, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Sameš (Stejskal), 4. Holčák, 18. Holčák (Krupička, Beránek) – 1. Peřina (Maďar, Šesták), 23. Maďar (Charvát, Šesták), 25. Maďar (Peřina), 40. Šesták (Maďar, Kačírek)

HC Česká Lípa: J. Král (R. Andrýsek) — L. Rašín, J. Havel, A. Černý, J. Žák, M. Beránek, L. Zet — Z. Sameš, M. Stejskal, R. Holčák, O. Veber, B. Vomáčka, V. Havel, P. Vondra, A. Šlechta, L. Krupička

HC Gepardi Jablonec: F. Macourek (J. Prášek) — M. Urban, D. Várady, A. Chlebcov, M. Šorejs, A. Charvát, M. Pavlů — J. Herda, P. Salaba, P. Maďar, J. Bureš, M. Kačírek, P. Bitman, J. Peřina, D. Špaček, M. Holoska, J. Burkoň, J. Šesták

Rozhodčí: Tomáš Borecký — David Blažek, Jakub Grundler

Diváci: 163