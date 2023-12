„Vyhráli jsme už potřetí za sebou. Bylo to takové utrápené, zřejmě jsme přijeli do Varnsdorfu trochu s nosem nahoru. Po první třetině jsme prohrávali. Nepředvedli jsme optimální výkon, i když jsme byli v optimální sestavě. Varnsdorf umí hrát nepříjemnou, obrannou hru. My jsme se jí přizpůsobili a podle toho to vypadalo. Ale nakonec jsme výhru vybojovali,“ zhodnotil duel trenér David Svoboda.