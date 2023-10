V dalším kole krajské ligy mužů se na jabloneckém ledě utkali domácí Gepardi se soupeřem z Varnsdorfu. První třetina byla vzorová, ve druhém tempo vyhaslo. Ale po bouři v šatně smečka do třetí třetiny pochopila, co je třeba. A soupeře vyprovodila dvanácti góly. A teď se už Gepardi chystají na vyhlášené derby s HC Jablonec. Hraje se v neděli 29. října od 18 hodin.

Gepardi - Varnsdorf | Video: Josef Březina



trenér Gepardů David Svoboda:

„Je to pořád dokola. Nehrajeme celých šedesát minut, stejné to bylo třeba ve Frýdlantě. Kluci dnes začali hrát a plnit to, co od nich čekáme. A podle toho to taky vypadalo. Ve druhé třetině jsme si vyříkali jeden kritický moment, kdy jsme přestali bruslit, přistoupili jsme na hru soupeře. Hosté z toho vytěžili dva góly, přiblížili se na dostřel, lehce jsme znervózněli a přestávali jsme mít dobrý pocit, který jsme měli po první třetině. Řekli jsme si to v šatně. A od toho se pak odvíjela poslední třetina. A dopadlo to tak, jak to dopadlo. Třetí třetinu jsme odehráli stejně dobře jako první. Teď už se ale budeme připravovat na derby, které nás čeká na jabloneckém ledě příští neděli. A doufáme, že výsledek dopadne stejně, jako dneska. Budeme trénovat podle plánu, jak jsme zvyklí. Určitě bude na ledě vidět, že chceme vyhrát. Doufejme, že přijde hodně fanoušků. Těšíme se na to.“

Gepardi Jablonec – HC Varnsdorf 12:4



Branky a nahrávky: 2. Tomíček (Bureš), 2. Špaček, 4. Tomíček (Špaček, Herda), 10. Bitman (Tomíček, Herda), 11. Maďar (Charvát, Kačírek), 36. Pabiška (Peřina, Pavlů), 46. Tomíček (Urban), 52. Peřina (Pavlů), 53. Herda (Špaček), 54. Peřina (Šesták), 57. Šesták (Pabiška, Peřina), 57. Kačírek (Jakubec, Maďar) – 8. Damašek (Damnitz), 26. Hercog (Pořádek), 32. Matějka, 37. Hercog (Bafia, Pořádek).

Rozhodčí: Tomáš Borecký — Aleš Touš, Jan Poljak.

Diváci: 105.