V Turnově diváci viděli 15 gólů, Gepardi mohutně stahovali. Po vánoční přestávce sehráli jablonečtí Gepardi první novoroční zápas krajského přeboru na ledě soupeře. A v závěru předvedli výborný výkon, který udělal ze hry pořádné drama.

KP: Turnov - Gepardi Jablonec | Video: Josef Březina

Téměř tři stovky diváků viděly na turnovském zimním stadionu výborný hokej, patnáct branek a drama až do závěrečného hvizdu. Domácí hráči v utkání přivítali Gepardy z Jablonce a ti od začátku, podporovaní početnou skupinou fandů, byli více než rovnocenným soupeřem dosavadního lídra soutěže.

Jenže zatím co opticky byli Gepardi lepší, do vedení šli domácí po pěkné střele Křepelky v deváté minutě. Hosté tlačili a v šestnácté minutě nejprve Kačírkem srovnali a v téže minutě po střele Maďara šli do vedení. Před koncem první části ale Turnovští vyrovnali, když využili zaváhání hostující obrany. Rozhodující chvíle pro celkový vývoj utkání přišly v úvodu druhé třetiny, když mezi 22. a 24. minutou vstřelili domácí tři branky. Po druhé třetině tak byl stav 5 : 2 pro a nikdo z fandů Turnova nepochyboval o jasném vítězství. A vše tomu nasvědčovalo, když Kožárik přidal šestý gól. Hosté sice Pabiškou snížili ve 47. minutě, jenže domácí opět v rychlém sledu přidali dvě branky a devět minut před koncem tak vedli 8 : 3! Fanoušci již začali vyhlížet „desítku„, ale drama teprve začínalo. Gepardi konečně protrhli střeleckou smůlu, když jim k tomu pomohlo perfektně provedené trestné střílení Maďarem v 53. minutě.

A závěr pak byl jasně v režii hostí. Po dvou trefách Herdy a jedné Pabišky se do posledních vteřin domácí báli o výsledek, když deset vteřin před závěrečným hvizdem měl vyrovnání na hokejce Pavlů. To se ale nepovedlo a domácí byli rádi, že uhájili těsné vítězství.

I přes porážku si tak Gepardi vysloužili uznalý potlesk od početné skupiny jabloneckých fanoušků. A za to, že nesložili zbraně a bojovali až do konce, jim patřilo uznání všech přítomných.

HC Turnov 1931 : HC Gepardi Jablonec 8 : 7 (2 : 2, 3 : 0, 3 : 5)

Branky: 9. Křepelka (Maděra), 20. Liška (Maděra, Adamec), 22. Miškovský (Suska) , 23. Hloušek (Křepelka, Knap),24. Křepelka (Zákoutský , Hloušek), 45. Kožarik (Suska), 50. Křepelka (Zákoutský, Hloušek), 51. Miškovský ( Kožarik , Suska) - 16. Kačírek (Tomíček) , 16. Maďar (Šesták), 47. Pabiška (Šesták), 53. Maďar (sn.), 56. Herda (Tomíček), 58. Herda, 59. Pabiška (Kačírek, Tomíček)