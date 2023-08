Nad jabloneckým hokejem se v květnu stáhla mračna. Druhá liga končí, slyšela hokejová veřejnost. Hráči o prodeji licence dostali informaci den před tím, než se musela druholigová soutěž přihlásit do dalšího ročníku. Uzávěrka byla 1. června. A tak licenci pro druhou ligu prodalo vedení Vlků za korunu Hronovu.

Zakladatelé HC Gepardi Jablonec | Foto: Dagmar Březinová

„Když jsme informaci o prodeji dostali, zaskočilo nás to. Ale ne nadlouho. Na rozmyšlenou jsme měli čtyři dny. Rozhodli jsme se, že si založíme vlastní tým pod svým vedením, odstřihneme se od HC Vlci a půjdeme svou cestou. Založili jsme HC Gepardi Jablonec a budeme rádi, když fanoušci na naše zápasy zase budou chodit,“ řekl Tomáš Plíhal, který u smečky Vlků zastával post hrajícího manažera. Dnes se stal spolu, s Petrem Salabou a Michalem Kapičkou, zakladatelem a majitelem klubu HC Gepardi Jablonec nad Nisou.

„Když bychom o prodeji věděli včas, za korunu bychom si licenci určitě koupili. Začali jsme tedy zjišťovat, co obnáší založení klubu, přihláška do soutěže a všechno kolem. Všechno jsme zvládli a taky se nám podařilo krajskou soutěž přihlásit včas. Jednali jsme s vedením města, se kterým jsme se bez problémů na všem domluvili a zároveň poděkovali vedení Jablonce a sportu Jablonec za vstřícnost a celkovou podporu hokeje v našem městě. Máme zájem, aby hokej v Jablonci měl svoji budoucnost a bude nám ctí naše sportovní a skvělé město reprezentovat. Chceme, aby dění kolem Gepardů a hokeje bylo transparentní, abychom mohli s klidním svědomím říct, jak nakládáme s prostředky rodičů, sponzorů a dotací. Chceme jednat férově a podle morálního kodexu. Na město jsme přišli s vizí, ve které nechybělo ani to, že bychom do nového klubu chtěli převzít i mládež. Ta zatím zůstává u Vlků. Máme koncept rozvoje mládeže a částečně i zajištěné financování," řekl jeden ze zakladatelů Petr Salaba.

Hokej v Jablonci nekončí! Fanoušci se jen musí přeorientovat na jinou šelmu. Nový tým jabloneckých Gepardů bude bojovat v krajském přeboru možná tak dobře, že se s jejich úspěchy brzy vrátí i druhá liga.

Gepardi už trénují. O hráče nemají nouzi, osmnáct na soupisce ještě není konečné číslo,“ potvrdil Tomáš Plíhal. Další hráči jsou ještě v jednání. A ozývají se i ti, kteří z Jablonce odešli, at´to bylo z různých důvodů. A teď mají zájem se pod logo Gepardů zase vrátit.

„Byl jsem rozhodnutý, že pod hlavičkou HC Vlci už pokračovat nebudu. A nebyl jsem sám. Ani někteří další už nechtěli. Nechápali, co se děje. Byli z celé situace smutní, hlavně ti, kteří tady ještě hokej ve svých pětatřiceti letech zachránili proto, aby se v tomto městě hrála druhá liga," uvedl Michal Kapička.

Nový klub už má s městem uzavřený kontrakt, jasně nastavené vzájemné podmínky. A vypadá to, že díky všemu tomu hokejovému kolotoči posledních let, se situace kolem tohoto sportovního odvětví konečně uklidní. Hokej má totiž v Jablonci tradici delší než půl století.

„V srpnu máme trénink každé úterý, od září budeme trénovat i čtvrtky. Domácí zápasy budeme hrát v neděli od 18,15 hodin, vždycky jednou za čtrnáct dnů. První utkání doma sehrajeme ale mimořádně ve čtvrtek 28. září od 18 hodin. Nastoupíme proti Lomnici nad Popelkou,“ dodal Plíhal.

Gepardi vyjedou v nových dresech. Proč gepardi? „Gepard je majestátní zvíře, nejrychlejší na světě. My jsme dokázali na danou situaci reagovat rychle, jako když se Gepard rozhodne zaběhnout ten nejrychlejší čas.

Nadšení a zájem o hokej byly u nových majitelů a zakladatelů klubu znát na první pohled. Chtějí tento sport v Jablonci zase pozvednout tam, kde byli fanoušci zvyklí ho léta vídat. „Už nám volají, že nám zase budou fandit, nám, Gepardům. Hokej v Jablonci se musí uzdravit, to je náš cíl,“ potvrdili jednohlasně Salaba, Plíhal a Kapička. „I Svaz českého hokeje má na tom zájem a přeje tomu, aby v Jablonci hokej fungoval dál a hlavně dobře. Snad to pochopí i veřejnost. Chceme pro hokej udělat maximum,“ zdůraznila trojice.

V krajské soutěži hraje osm týmů. K vidění bude, jak hokejisté zdůraznili, jedno lepší derby než druhé. Kvalita zápasů v kraji se blíží druhé lize. „V klubech hrají kluci, kteří druhou ligu hráli. Jen už nemají tolik času se jí věnovat naplno. Určitě bude k vidění na jabloneckém ledě kvalitní a zajímavý hokej. Kraj má zcela jinou úroveň než měl před deseti lety. Přibližuje se druhé lize. Na tu druholigoví hráči už často nemají tolik času, ale bez hokeje ještě být nechtějí. Proto hrají krajskou soutěž. Třeba Turnov bude určitě kvalitní soupeř. Na jeho domácí zápasy chodí i tři sta diváků. Věřím, že někteří dorazí i na zápas do Jablonce,“ předpovídá Michal Kapička.

Petr Salaba, Tomáš Plíhal a Michal Kapička v současné době řeší obsazení postu trenéra, podporu a pomoc sponzorů a všechno, co je kolem dění v novém klubu potřeba. „Máme i sponzory pro děti. Doufejme, že časem budeme moct mít vlastní mládež a pracovat na jejich vzestupu," přejí si zástupci klubu.

Fanoušci se už tedy mohou těšit na zářijové klání proti Lomnici. Informace o dění v HC Gepardi mají k dispozici na www.hcgepardi.cz, brzy také na facebooku. Mohou telefonovat, posílat dotazy, Gepardi rádi odpoví. Sekretářem týmu je Karel Hornický a kontakty najdou na webu.