Prostě Gepardům v tomto utkání nevycházelo nic podle jejich představ. Po první třetině byl stav na ukazateli 0 :2. Ve druhé třtině se hra domácích přeci jen zlepšila, ale ve chvíli, kdy vstřelili branku a vykřesali jiskru naděje, přišel opět úder hostí v podobě čtvrté branky.

Kapitán Gepardů: Kaňkou na derby byl rozhodčí. Kapička nám na ledě chybí

Z toho se již domácí borci nevzpamatovali a když Jičínští přidali další dvě branky, tu poslední pár vteřin před koncem, odváželi si z Jablonce zasloužené vítězství a tři body.

Trenér Jablonce David Svoboda:

"Máme pořád stejný problém. Řekneme si, co a jak budeme hrát. A vydržíme to jen část zápasu. Pak to pořád dotahujeme, dostáváme góly z individuálních chyb. Jsme nejstarší tým soutěže, na hře je to znát. Už na nás padla docela solidní deka, zoufalí jsme z toho všichni. Musíme si sednout a říct, co budeme dál dělat. Příští zápas hrajeme v České Lípě. A musíme tam vyhrát. Nemůžeme se vrátit bez bodů!"

HC Gepardi Jablonec : HC Autocentrum Jičín 1 : 6 (0:2, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 33. Pabiška (Kapička, Jakubec) – 4. Kloutvor (Průšek, Kollman), 16. Žďárský (Němec), 32. Kloutvor, 35. Kloutvor (Žalud), 47. Dvořák (Marček), 60. Krejčík (Najman, Marček)

HC Gepardi Jablonec: J. Jelínek (D. Šlajs) — M. Urban, A. Charvát, M. Šorejs, P. Bitman, A. Starý, A. Chlebcov, M. Pavlů, D. Špaček — J. Herda, J. Šesták, M. Holoska, P. Salaba, P. Maďar, T. Jakubec, M. Kačírek, M. Pabiška, J. Peřina, V. Tomíček, M. Kapička

HC Autocentrum Jičín: L. Beneš (P. Svoboda) — J. Najman, D. Marček, P. Mikolášek, O. Žalud, J. Richter, D. Pekárek — L. Kloutvor, M. Průšek, V. Němec, V. Sedmík, L. Kollman, M. Žďárský, E. Dvořák, M. Krejčík, P. Vajsejtl

Rozhodčí: Jan Bernat — Michal Kaňkovský, Petr Krejbich

Diváci: 120