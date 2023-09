Nový jablonecký hokejový celek HC Gepardi zajížděl ke svému historicky prvnímu soutěžnímu utkání na led Turnova. Zápas přilákal do hlediště téměř tři stovky zvědavých hokejových fanoušků. A nechyběli ani jablonečtí příznivci. Všichni byli zvědaví na nový tým a na to, jak se mu start v krajské lize mužů povede.

KP: HC Turnov - HC Gepardi Jablonec | Video: Josef Březina

V úvodu utkání si Gepardi vytvořili mírný tlak, ovšem domácí velmi pozorně bránili a po úvodních minutách to byli oni, kdo převzal iniciativu. A přidali také branky. Předčili své hosty v rychlosti bruslení a přesnosti kombinací, ze kterých dokázali skórovat. Gepardi si také dokázali vytvořit příležitosti, ale střelecky se jim nedařilo a v obranné činnosti byli o krůček pozadu za svým soupeřem. Na ukazateli skóre svítil po první třetině stav 3 : 0.

V úvodu druhé části se snažili hosté s výsledkem něco udělat, otevřeli hru a do nezajištěné obrany domácí snadno pronikali a hrozivě navyšovali skóre. Hostující tým našel recept k překonání soupeřova brankáře až v poslední minutě druhé části, kdy historicky prémiovou branku Gepardů vstřelil Peřina.

Do poslední části hry se tak šlo za stavu 8 : 1 pro domácí. Ve třetí třetině se hra vyrovnala, domácí již nebyli tak úspěšní v koncovce a hostům se podařilo zkorigovat skóre, když dvě branky dokázali vstřelit v závěrečné minutě zápasu.

Soutěžní premiéra se Gepardům rozhodně nepodařila podle jejich představ. Soutěž je ale teprve na začátku. V dalším utkání už budou třeba jablonečtí hokejisté úspěšnější.

Trenér Gepardů David Svoboda:

"Čekal jsem ledaccos, ale takový debakl ne. Ale Turnov je loňský mistr krajského přeboru. Tým znám dlouho, vím, že ti kluci spolu už dlouho hrají. My jsme postavili takový, kterýnse na ledě zná dlouhodobě, ale v takových formacích, v jakých dnes hrál, se ještě dost nezná. A to je strašně důležité. První zápas v jakékoliv soutěži je vždycky složitý pro všechny. Přišlo mi, že naši hráči to lehce podcenili. Možná i já. Ale viděl jsem v utkání i mnoho pozitivního, takže vím, že máme na čem stavět. První zápas každému týmu nastaví zrcadlo. My si ho společně rozebereme. A uvidíme, co nás čeká v dalším utkání. Ten budeme hrát na jabloneckém ledě ve čtvrtek 28. září proti Lomnici."

HC Turnov 1931 : HC Gepardi Jablonec 9 : 4 (3 : 0, 5 : 1, 1 : 3)

Branky: 14. Miškovský, 19´, 33. a 41. Maděra, 20 a 28´. Nikolič, 26´. Rutkovký, 28. Suska, 33. Kozárik, 40. Peřina, 50. Tomíček, 60. Herda, 60. Špaček