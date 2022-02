Cesta do power play je ještě otevřená. V posledním domácím utkání zvítězili nad Dvorem Králově 5:3.

Trenér Vít Jakonkových byl s výkonem týmu spokojený.

Hráli jsme poctivý hokej. Šli jsme do vedení 2:0, ale ke konci třetiny jsme udělali jednu chybu, hosté snížili na 2:1. S dvoubrankovým rozdílem by se nám šlo do kabin líp. Kluci se ale v celém zápase snažili jak útočit, tak bránit, dobruslovali, pomáhali si navzájem, jak říkám, hráli pět nahoru, pět dolů. Snažili se dodržovat pokyny, které jsme si řekli před utkáním, pokud jsme chtěli uspět a Dvůr porazit. Kluci vědí, kde děláme chyby. Někdy to ale v předchozích zápasech podcenili, už si mysleli, že z toho nic nebude. A bylo. Chyby jsme dělali i tentorkát, ale nebylo jich tolik. A soupeř pak neměl tolik možností skórovat. A kluci zase naopak viděli, že se výsledek může dostavit. Porazili jsme tým z přední části tabulky. Hráči viděli, že můžeme hrát s jakýmkoliv týmem. A to je pro ně dobře.Ve středu hrajeme v Nové Pace. V úterý mají hráči volno, musí si odpočinout, přitom ale samozřejmě chodí do práce, někteří studují. Kdybychom byli profesionálové, tak by trénovali, ale také by měli čas na rehabilitaci. Druhá národní liga je v tomto velmi náročná. Hráči jsou zaměstnaní a několikrát v týdnu, včetně víkendů, na ledě. Na rehabilitaci nemají tolik času. Nová Paka je tři body za námi. Každý soupeř je hratelný. Bude záležet na tom, jestli budeme hrát ten svůj hokej, který umí a dělat to, na čem se domluvíme. Uděláme maximum proto, abychom tři body přivezli. Ale máme také nějaké zraněné hráče. Proti Rodosu jsem zapojil další dva juniory, například Ondra Šíma hrál včera svůj první zápas ve II. lize a odehrál ho se ctí. Myslím, že máme dalšího hráče, který může, když bude potřeba, za A tým nastoupit. Připraví se tak i on na další působení v A týmu. Hattrick v utkání si na konto připsal Matěj Hájek. Dostal kvalitní nahrávky, ale vždycky je potřeba hráče, který to do té brány dorazí. Hájek ví, že góly dávat umí. Určitě mu to zvedlo sebevědomí a třeba dá v Pace další. Určitě ho potěšila a psychicky mu pomohla i odezva fanoušků. Takový hráč se zase lépe připraví na další utkání a další výkon."

Matěj Hájek:

"Hráli jsme poctivý hokej. Šli jsme do vedení 2:0, ale ke konci třetiny jsme udělali jednu chybu, hosté snížili na 2:1. S dvoubrankovým rozdílem by se nám šlo do kabin líp. Kluci se ale v celém zápase snažili jak útočit, tak bránit, dobruslovali, pomáhali si navzájem, jak říkám, hráli pět nahoru, pět dolů. Snažili se dodržovat pokyny, které jsme si řekli před utkáním, pokud jsme chtěli uspět a Dvůr porazit. Kluci vědí, kde děláme chyby. Někdy to ale v předchozích zápasech podcenili, už si mysleli, že z toho nic nebude. A bylo. Chyby jsme dělali i tentorkát, ale nebylo jich tolik. A soupeř pak neměl tolik možností skórovat. A kluci zase naopak viděli, že se výsledek může dostavit. Porazili jsme tým z přední části tabulky. Hráči viděli, že můžeme hrát s jakýmkoliv týmem. A to je pro ně dobře.Ve středu hrajeme v Nové Pace. V úterý mají hráči volno, musí si odpočinout, přitom ale samozřejmě chodí do práce, někteří studují. Kdybychom byli profesionálové, tak by trénovali, ale také by měli čas na rehabilitaci. Druhá národní liga je v tomto velmi náročná. Hráči jsou zaměstnaní a několikrát v týdnu, včetně víkendů, na ledě. Na rehabilitaci nemají tolik času. Nová Paka je tři body za námi. Každý soupeř je hratelný. Bude záležet na tom, jestli budeme hrát ten svůj hokej, který umí a dělat to, na čem se domluvíme. Uděláme maximum proto, abychom tři body přivezli. Ale máme také nějaké zraněné hráče. Proti Rodosu jsem zapojil další dva juniory, například Ondra Šíma hrál včera svůj první zápas ve II. lize a odehrál ho se ctí. Myslím, že máme dalšího hráče, který může, když bude potřeba, za A tým nastoupit. Připraví se tak i on na další působení v A týmu.Hattrick včera zaznamenal Hájek. Dostal kvalitní nahrávky, ale vždycky je potřeba hráče, který to do té brány dorazí. Hájek ví, že góly dávat umí. Určitě mu to zvedlo sebevědomí a třeba dá v Pace další. Určitě ho potěšila a psychicky mu pomohla i odezva fanoušků. Takový hráč se zase lépe připraví na další utkání a další výkon.