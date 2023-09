V prvním utkání Krajské ligy mužů přivítali hokejisté HC Jablonec celek Lomnice nad Popelkou. Do utkání nastoupil v dresu domácího týmu i hostující Matěj Hájek z pražských Letňan. A byl to on, kdo ve třetí minutě otevřel skóre zápasu a poslal domácí do vedení. A ti se po třetí třetině také radovali z výhry 8:5.

HC Vlci - HC Lomnice n.P. | Video: Josef Březina

Ve třetí třetině skóroval Hájek. Jenže neutekla ani minuta a soupeř kontroval! Hrál se rušný hokej nahoru dolu a byli to domácí, kdo šel v sedmé minutě opět do vedení. Situace se opakovala jako přes kopírák. Po minutě hry hosté vyrovnali. A byli to naopak oni, kdo šel v 17. minutě do vedení. Jenže první třetina tohoto klání měla specifický průběh. Pro změnu domácí po minutě hry vyrovnali. Do kabin se tak po první třetině šlo za stavu 3 : 3.

Druhá třetina začala náporem Jablonce a Hájek ho poslal ve 22. minutě do vedení. A poté jablonečtí hokejisté ovládli vývoj zápasu, když jim k tomu pomohly i přesilové hry po nedovolených zákrocích hostů. V nich padly v druhé části utkání tři branky a tak byl stav na ukazateli skóre po dvou třetinách 7 : 3.

V závěrečné třetině se pak hra vyrovnala a dalších branek se početná divácká kulisa dočkala až v poslední pětiminutovce. Nejprve domácí Švík zvýšil na 8 : 3, aby v posledních minutách zápasu dvakrát skórovali hosté a upravili tak výsledek na konečných 8 : 5. V jabloneckém dresu sehrál významnou roli hostující Matěj Hájek, který si kromě hattricku připsal na své konto ještě dvě asistence a jím vedená formace vlastně rozhodla zápas. Dařilo se ale všem a vítězství bylo zasloužené.

Po závěrečném hvizdu rozhodčího XXX Andreas Kubíny okomentoval premiéru:

"Pomohl nám Matěj Hájek z Letňan, ale asi ho to taky bude stát minimálně bůra do pokladny, že přijel. Ale slíbil nám, že, když bude moct, zase přijede. Je skvělý a jeho první gól byl pro nás signal, takový motor, že to půjde, protože jsme se před utkáním všichni tak trochu báli, i já. Ale jako tým už se známe a sedli jsme si. Pravidelně se scházíme na tréninku. Celkově zápas nebyl špatný. Proti soupeři z Lomnice Jablonec nikdy nehrál, možná jen část dorostenců v rámci své soutěže. Takže jsme se navzájem poznávali i se soupeřem. Velká bomba dneska pro nás byli fanoušci. Tolik lidí asi nikdo z nás nečekal. Jsme za to moc rádi. Myslím, že zápas proběhl v pořádku, až na třetí třetinu. V ní jsme trochu povolili, ta byla bídná. Asi jsme si mysleli, že se nemůže nic stát. A to se už nesmí stát. Na tom musíme zapracovat. Příště jedeme do České Lípy, je to ve státní svátek, ve čtvrtek 28. září. Já jsem proti ní hrál možná někdy v dorostu, když jsme hráli kraj, jinak ne. Jedeme tam s čistým štítem, tipuju, že tam vyhrajeme 5:2."

TJ HC Jablonec nad Nisou : HC Lomnice nad Popelkou 8 : 5 (3 : 3, 4 : 0, 1 : 2)

Branky: 3. Hájek (Mendl), 7. Mendl (Hájek, Švík), 18. Mendl (Kubíny) , 22. Hájek (Kubiny), 24. Švík (Mendl, Kubíny), 29. Kubíny, 33. Hájek (Mendl, Kubíny), 55. Švík (Hájek) - 4. Syrovátka (Fridrich), 8. Račko (Zajíc), 17. Vyhlídko (Černý), 57. Václavec , 58. Račko (Kuch, Mizera)