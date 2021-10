Ve středečním podvečeru nastupovali jablonečtí hokejisté na led Hronova k dalšímu druholigovému utkání. Ten poslední dva domácí zápasy vyhrál, a tak se dal čekat velký boj. Vlci vstoupili do zápasu výborně, neuplynuly ještě ani dvě minuty a Michal Kapička vstřelil vedoucí branku.

V osmé minutě hráli jablonečtí hokejisté přesilovku a po kombinaci po ose Kapička –Brokeš- Plíhal přidal posledně jmenovaný druhý gól a zvýšil na 2 : 0 pro hosty. Toto vedení vydrželo Vlkům až do závěru první třetiny. V něm ale domácí využili přesilovku při vyloučení Tržického a snížili Romanovem na 1 : 2 . Na časomíře zbývalo v tu chvíli do konce první části 57 vteřin. Ale to ještě nebylo vše – v čase 19 : 53 přidal Plíhal svoji druhou trefu v utkání a do kabin se šlo za stavu 1 : 3.

Druhá třetina pokračovala v nastoleném kurzu, o něco více ze hry měli vedoucí hosté a krátce poté, co se utkání přehouplo do druhé poloviny, přidali Vlci další branku. Úspěšným střelcem byl Matěj Hájek po nahrávce Petra Hada. Domácí celek jen těžko hledá odpověď na hru hostů z Jablonce a ti si tříbrankové vedení udrželi až do konce druhé části hry.

Do poslední části hry nastoupli domácí s odhodláním pokusit se o zvrat, na ledě se bojovalo a v padesáté minutě se Wikov dočkal snížení, střelcem byl opět Romanov. A zavelel k závěrečnému náporu. A Vlci začali mít problém. V 57. minutě snížili domácí Duchanem na rozdíl jediné branky, když jim vyšla sázka na hru bez brankáře! Tu zkoušeli opět dvě minuty před koncem a v čase 59:30 Kynčl vyrovnal! Vlci přišli v závěrečné části o jasné vedení a taky trochu o nervy. A zápas šel do prodloužení. V něm se nakonec štěstí přiklonilo na stranu Vlků - v čase 62:25 po nahrávce Kapičky završil hattrick v utkání Tomáš Plíhal a vystřelil Vlkům vítězství!

HC WIKOV Hronov : HC Vlci Jablonec 4 : 5 po prodloužení ( 1 : 3, 0 : 1 , 3: 0 , 0 : 1 )

Branky a nahrávky: 20. Romanov (Sýkora, Kozák), 50. Romanov, 57. Duchan (Romanov, Kynčl), 60. Kynčl – 2. Kapička (Abraham, Tržický), 9. Plíhal (Kapička, Brokeš), 20. Plíhal (Kapička), 33. Hájek (Had), 63. Plíhal (Kapička, Abraham)

HC WIKOV Hronov: Nečas (Pavlíček) – Kubíček, Degterev, Kynčl, Sýkora, Exner (C), Junek – Kloz, Matouš (A), Romanov, L. Kučera, Kozák (A), Liutov, Teuber, Duchan, Jirků, Štědrý. Trenér: Táborský.

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Leško) – Abraham (A), Pavlů (C), Charvát, Kulda, Bitman, Had, Tržický – Kapička, Homolka, Hric, Jakubec, Nevyhoštěný, Hájek, Brokeš (A), Folda, Jursa, Bajer, Plíhal. Trenér: Plíhal.

Rozhodčí: Bernat – Všetečka, Hofman