/FOTO/ Turnovská hokejová pohádka nemohla mít šťastnější konec. Klub vstupoval do sezony s pouhými deseti hráči, přesto slaví po pětiletém úsilí v novodobé historii svůj druhý titul. Tenhle příběh má hodně zápletek, ale i svých hrdinů. Ukončila ho až nervy drásající pátá finálová bitva. O titulu mezi hokejisty Jičína a Turnova navíc rozhodovalo až prodloužení. "Všichni jsme tady šťastní, snažili jsme se o titul celých dlouhých pět let," řekl v rozhovoru pro Deník Pavel Hanuš, trenér HC Turnov 1931.

KLM Liberecko - 5. zápas finále: Jičín - Turnov 5:6 po prodloužení. | Foto: Deník/Vladimír Machek

Krajská hokejová liga na Liberecku poznala vítěze až v rozhodujícím pátém střetnutí. Dokonce až v prodloužení, v čase 68:46 o triumfu hostů 6:5 a v celé sérii pak 3:2 na střetnutí rozhodl 31letý forvard Daniel Miškovský, jenž v posledním utkání sezony zkompletoval hattrick. Právě on nebo brankář Daniel Kysilka hráli v tomto scénáři s happyendem hlavní role.

"Rád bych zdůraznil, že za úspěchem stojí týmový výkon, skvělá parta. Nikdo z hráčů se nedá povýšit nad ostatní, ale pokud bych přeci jenom někoho vyzdvihnout měl, byli to tito dva. Zmiňovaný gólman, který nám to vychytal, a žolík Miškovský," potvrdil kouč.

Famózně chytající Daniel Kysilka vám asi nosí nosí štěstí, že?

Máte pravdu… Tenkrát před lety nám vychytal první titul, pak čtyři roky hokej nehrál a nyní se vrátil a my máme další titul.

Zmínil jste i Daniela Miškovského, jenž má na svém kontě i tři extraligové straty za Bílé Tygry Liberec nebo angažmá ve Vrchlabí. Právě on dal v posledním finále hattrick i rozhodující branku v nastavení. Přitom hrál v play off jediný zápas!

On byl takový náš žolík. Celou sezonu, asi až na čtyři zápasy, vůbec nehrál, ani nemohl kvůli práci chodit trénovat… Pak si po třech měsících stoupl na led a rozhodl finále! Kdybych byl trochu sobec, tak zaplať pán Bůh to nakonec pro mě asi tahle stačí. Co víc k tomu říct? My jsme totální amatéři, na prvním místě je pro nás práce a až na druhém zábava, kterou pro nás je ten hokej.

Po pěti letech jste tedy vyhráli krajský přebor, jaké máte pocity? Už jste si s odstupem několika dní ten úspěch naplno uvědomil?To víte, že jo. Pět let jsme se tady o to snažili. Když už se zdálo, že jsme na dobré cestě, tak nám do toho vstoupil covid. Až letos ten titul konečně klapl.

Kde vidíte hlavní příčiny, že jste se triumfu dočkali?

V létě se nám kádr rozpadl, někteří kluci šli jinam, jiní dejme tomu za lepšími podmínkami a my jsme sezonu začínali v deseti lidech. Pak se nám ale naštěstí podařilo kádr doplnit o čtyři mladé kluky. Například jeden z nich 22letý bek Miroslav Adamec hraje univerzitní ligu za UK Hockey Prague. Ti kluci byli v laufu a myslím si, že nám hodně pomohli. Tohle bylo klíčové.

Když rozhodovalo až prodloužení posledního možného zápasu, to musí být psychicky pro trenéra náročné, že?

Určitě. Bylo to trošku kardio cvičení. Ale ještě horši situace nastala před čtvrtým zápasem, kdy jsme mohli doma třetí výhrou rozhodnout, ale místo toho jsme dostali výprask 1:7. To jsme byli totálně svázaní nervozitou, očekáváním a trošku jsme tomu podlehli.

Jičín srovnal na 2:2 na zápasy a měl výhodu domácího prostředí. Přes výsledkově vyrovnané utkání jste ale domácí přestříleli 37:15, v první třetině 11:1…

Po tom propadáku doma jsme si řekli, že prostě není na co čekat, že musíme makat, vyždímat se do nuly, padat na hubu a že to pak musí dopadnout dobře. Kluci si to vzali k srdci, Miškovský 40 vteřin před koncem skoro ztracený zápas vyrovnal, vynutil si prodloužení, proto jsme vyhráli. Kluci to pak už víc chtěli.

Určitě vám pomohli i fanoušci…

Atmosféra celé série byla nejlepší, jakou jsem za poslední léta viděl. Jak u nás doma v Turnově, tak v Jičíně, bylo vždycky plno. Řekl bych, že i fandění bylo na úrovni, žádné urážení, nic takového. Fakt špičkový.

Už jste stačili slavit?

Samozřejmě jsme trochu začali hned ten večer po zápase v Jičíně, po návratu na nás na našem zimním stadionu čekali fanoušci a slavili jsme i s nimi. Týmově, a dá se říci i organizovaně, to ale chceme uspořádat o víkendu, protože pro nás sezona končí.

Turnov nebude hrát baráž, usilovat o postup do II. ligy?

Ne, my takové ambice momentálně nemáme, ať se přihlásí zájemce z jiného kraje. Pro nás je priorita dostavba našeho stadionu a trošku vývoj mládeže, které se nyní chceme věnovat. Případný postup do vyšších soutěží nás, podle mě, čeká až dost výhledově. Nechceme brát spoustu peněz na druhou ligu z rozpočtu pro mládež. Odehrát si jednu sezonu výš, abychom si to vyzkoušeli, a pak aby nám třeba tři sezony chyběly rozpočtové věci, to ne. Vše má svůj čas, až někdy v budoucnu nastane, můžeme se posunout výš, protože nikdo nechce přešlapovat na jednom místě.

Už máte představu, jaká kádr budete mít pro novou sezonu?

Příslib je takový, že by to mělo zůstat ve stávající podobě plus bysme mohl kádr doplnit o nějaké třeba dva nové kluku z juniorských nebo univerzitních soutěží.