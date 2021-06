Hlasujte pro video Vlků v anketě Ledová klapka! Probojovali se do TOP5

Sport se pomalu vrací do normálu. Několik měsíců se ale museli sportovci připravovat buď individuálně nebo pomocí on line tréninků. A některé z nich byly opravdu kvalitní. Byly to i ty hokejové. A tak je vedení klubu přihlásilo do soutěže.

ledová klapka | Foto: Dagmar Březinová

Hlasujte pro klip Vlků zde: https://www.hokej.cz/ledovaklapka/ Skvělého úspěchu dosáhli jablonečtí Vlci v oblasti marketingu – video “In the dark times” bylo vybráno mezi pět nejlepších videoklipů v anketě “Ledová klapka” v kategorii amatérské video. Tuto anketu vyhlašuje každoročně agentura BPA sport marketing a.s. prostřednictvím HOKEJKATV.cz. HC Vlci se této soutěže zúčastnili poprvé a s klipem zaměřeným na unikátní systém e-trenink, tedy online trénink mládeže v době coronavirových opatřeních, se hned probojovali až do finále. V něm bude záležet na hlasování veřejnosti, podle počtu získaných hlasů bude posléze vyhlášen celkový vítěz. Držte proto Vlčímu videu palce a posílejte jim hlasy…